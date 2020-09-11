Белград

alexeynovikov / DepositPhotos На прошлой неделе при посредничестве Вашингтона Белград и Приштина договорились о налаживании экономических отношений. Сербская сторона настояла на том, чтобы из текста соглашения был изъят пункт, в котором, в частности, упоминается "взаимное признание"

The White House / Flickr

Авиасообщение между Белградом и Приштиной возобновится в течение последующих месяцев, сообщает в пятницу белградская радиостанция Б92. В сообщении приводятся слова представителя косовской краевой администрации, ответственного за развитие инфраструктуры Арбана Абраши, сообщившего, что "полеты возобновятся в рекордный срок".

Специальный посланник администрации США на Балканах Ричард Гренелл также заявил "о достижении соглашения по первому полету между Белградом и Приштиной в XXI веке", сообщает "Интерфакс".

Власти Сербии и Косово, в 2008 году провозгласившего себя независимым государством, подписали меморандум о намерениях, касающийся возобновления авиасообщения по линии Белград-Приштина еще в феврале. В нем в частности улажены такие имевшиеся в прошлом препятствия, как контроль за воздушным пространством и ситуация с налогообложением.

Пассажиры, летящие из Белграда в Приштину, смогут использовать в качестве документа не паспорт, а удостоверение личности. При этом жители Косово, имеющие паспорта самопровозглашенной "Республики Косово", смогут использовать их, но лишь при транзите через белградский аэропорт "Никола Тесла".

Авиасообщение между Белградом и Приштиной было прекращено в период вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии в конце прошлого века.

На прошлой неделе при посредничестве Вашингтона Белград и Приштина договорились о налаживании экономических отношений. Сербская сторона настояла на том, чтобы из текста соглашения был изъят пункт, в котором, в частности, упоминается "взаимное признание".

Представленные албанским этническим большинством власти сербского автономного края в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии под наименованием "Республика Косово". Более 100 стран признали этот шаг. Сербия этого факта не признает, называя эту территорию Автономным краем Косово и Метохия.