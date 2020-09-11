АГН Москва Российской фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявляет о заключении соглашения о поставке 32 млн доз COVID-вакцины Sputnik V в Мексику - этого хватит, чтобы привить каждого четвертого жителя страны

АГН Москва

Российской фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявляет о заключении соглашения о поставке 32 млн доз COVID-вакцины Sputnik V в Мексику - этого хватит, чтобы привить каждого четвертого жителя страны. Как говорится в сообщении РФПИ, поступившем в "Интерфакс", начало поставок вакцины в Мексику ожидается в ноябре.

Кроме того, РФПИ сообщает о заключении соглашения о поставке до 50 млн доз в Бразилию - препарат поставят в бразильский штат Баия. Начало поставок также ожидается в ноябре.

В августе этого года сообщалось, что Мексика получит от России две тысячи доз вакцины от коронавируса "Спутник V" для проведения третьего этапа клинических исследований. Тогда же президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что готов лично испытать российскую вакцину при условии ее эффективности.

Согласно официальным данным, с конца февраля новым коронавирусом в Мексике заразились в общей сложности 652 364 человека, число умерших инфицированных пациентов достигло 69 649 человек. Бразилия находится на третьем месте в мире по числу заболевших (4 238 446 человек), число умерших там составляет 129 522 человека.

Между тем российские врачи заявили, что пока не готовы cделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. По данным опроса, которые приводит РБК, 66% опрошенных заявили, что не имеют достаточных данных о ее эффективности, а 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время. В итоге на вакцинацию согласны лишь 24,5%, 20% опрошенных заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым. О неготовности к вакцинации заявили 52% опрошенных. А коллег за рубежом смущает отсутствие официальной информации о результатах предыдущих этапов исследований и одобрение вакцины до завершения третьего этапа исследований.