Журнал Spiegel со ссылкой на главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля утверждает, что при отравлении Алексея Навального использовалась более "сильная" форма вещества "Новичок"

Навальный LIVE / YouTube Издание сообщает, что специалисты Института фармакологии и токсикологии бундесвера проанализировали кровь и мочу Навального, а также следы на бутылке, которая была у оппозиционера с собой. На основании анализов был сделан вывод о якобы более "сильной" форме отравляющего вещества

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Журнал Spiegel со ссылкой на главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля утверждает, что при отравлении Алексея Навального использовалась более "сильная" форма вещества "Новичок".

Издание сообщает, что специалисты Института фармакологии и токсикологии бундесвера проанализировали кровь и мочу Навального, а также следы на бутылке, которая была у оппозиционера с собой. На основании анализов был сделан вывод о якобы более "сильной" форме отравляющего вещества, пишет РИА "Новости".

"Чем сложнее и новее химический состав яда, тем больше вероятность, что он может быть получен только при участии государства", - утверждается в публикации.

В минувшие выходные представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетили берлинскую клинику Charite, где находится Навальный и получили там образцы крови и мочи российского политика.

Напомним, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в августе отправился в Сибирь, где снимал очередное расследование про коррупционеров из партии власти "Единая Россия".

Первая часть снятого материала была опубликована 31 августа уже без участия оппозиционера, который 20 августа после вылета на самолете из Томска внезапно почувствовал себя плохо и впал в кому. Лайнер совершил вынужденную посадку в Омске, а спустя два дня на фоне международного скандала российские власти все-таки разрешили перевезти пострадавшего за рубеж для более качественного лечения.

Врачи клиники Charite в Берлине сообщили, что нашли в организме пациента следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервно-паралитических ядов. 2 сентября в правительстве Германии сообщили, что токсикологи бундесвера пришли к выводу об отравлении Навального веществом из группы "Новичок". Это химическое оружие разрабатывалось СССР, а потом Россией. В неоднократном использовании химоружия данного типа подозревались российские спецслужбы.

Немецкие эксперты пришли к выводу, что для отравления оппозиционера использовалась новейшая и очень опасная модификация "Новичка", которой обладают только российские спецслужбы, получающие указания из Кремля.

2 сентября власти Германии заявили, что оппозиционер был отравлен боевым веществом из той же группы, что и яд "Новичок". Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что в инциденте есть признаки участия российского государства. Немецкие политики требовали ввести санкции против России, если она в ближайшее время не займется расследованием инцидента с Навальным.

11 сентября прокуратура Берлина заявила, что передаст России информацию о состоянии здоровья Навального только с его согласия. Российская сторона попросила эту информацию в официальном запросе от Генпрокуратуры в Министерство юстиции Германии.

Представители Кремля и российские эксперты настаивают на том, что никакого отравления не было, а в истории с госпитализацией Навального нет ничего криминального.

Представители Москвы также утверждают, что Берлин не передавал ОЗХО материалов, касающихся дела Алексея Навального.