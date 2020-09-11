Удовольствие от полового акта с любимым человеком или хорошей еды исходит непосредственно от Бога, заявил папа Римский Франциск (в миру Хорхе Бергольо). Об этом сообщает France24 со ссылкой на поступившую в продажу книгу "TerraFutura" с высказываниями понтифика.

"Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное", - считает церковнослужитель в беседе с итальянским писателем и общественным активистом Карло Петрини, автором книги "TerraFutura".

По словам понтифика, церковь всегда осуждала "бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие", но всегда принимала простое, человеческое и нравственное.

"Преувеличенная мораль", которая отрицает чувства, - это "неправильная трактовка христианского послания", подчеркнул папа Римский. Такая мораль нанесла "огромный вред", который частично ощущается до сих пор.

По его мнению, удовольствие от еды служит тому, чтобы человек оставался здоровым, а сексуальное удовольствие делает любовь более красивой и выступает гарантией продолжения человеческого рода, передает слова Франциска РИА "Новости".

Свою уверенность в том, что удовольствие играет крайне важную роль в духовном развитии человека, Франциск подкрепил отсылкой к фильму "Пир Бабетты". В нем рассказывается о бежавшей из Парижа поварихе Бабетте, которая организовала пир для протестантов с крайне строгими религиозными взглядами. Этот фильм - "гимн христианскому милосердию и любви", считает папа Римский.

В 2015 году папа Франциск заявил журналистам, что католическим семьям вовсе не обязательно "плодиться, как кроликам", и что они должны ограничивать число детей, сообщала Русская служба BBC . При этом он по-прежнему жестко высказался против "искусственной контрацепции", отметив, что есть много "естественных" методов предотвратить нежелательную беременность.

В июне того же года Франциск стал первым папой, заявившим, что он не вправе осуждать гомосексуалов. Понтифик проповедует более терпимое отношение к геям, однако продолжает утверждать, что гомосексуальный акт является грехом, хотя нетрадиционная ориентация сама по себе - нет.

Отметим, что на протяжении тысячелетий христианская церковь фактически осуждала проявление сексуальности в самых различных формах, видя в этом бездуховность и грех. С этим связан и обет целибата (безбрачия) для священников. Даже в 2010 году папа Бенедикт XVI безоговорочно поддержал учение католической церкви о целибате. Выступая перед 10 тысячами священников, он сказал, что безбрачие является признаком веры.

Пресс-служба Ватикана сообщила, что книга "TerraFutura" основана на трех "откровенных и дружеских" личных беседах между Петрини и главой католической церкви. Автор является также основателем глобального эко-движения Slow Food, которое было создано в 1980-х в противовес культуре потребления фастфуда.

Ранее папа Римский призвал к диалогу и справедливости в Белоруссии. "С вниманием я слежу за послевыборной ситуацией в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и права", - приводит его слова РБК.