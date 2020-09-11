roboriginal / DepositPhotos Глава горнодобывающей компании Rio Tinto уйдет в отставку после скандала с пещерами австралийских аборигенов

roboriginal / DepositPhotos

Главный исполнительный директор одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний Rio Tinto Жан-Себастьян Жак уйдет в отставку не позднее 31 марта 2021 года. Как сообщается на сайте компании, Жак проработал на этом посту более четырех лет.

Rio Tinto подверглась критике после разрушения двух пещер в регионе Пилбара в Западной Австралии, которые представляли ценность для коренного населения. В августе компания решила сократить премии трем топ-менеджерам, включая CEO.

Теперь компания начала процесс поиска нового главы компании. Если он будет найден до 31 марта, Жак покинет компанию после его назначения. Кроме того, Крис Солсбери уйдет с поста гендиректора железорудного подразделения компании и покинет компанию 31 декабря 2020 года. Эту должность временно займет Иван Велла, который сейчас отвечает за портовые и железнодорожные услуги в рамках данного подразделения.

Руководитель группы корпоративных отношений Симона Нивен также покинет Rio Tinto 31 декабря 2020 года. Как было объявлено ранее, компания создала новую структуру по социальному взаимодействию во главе с Марком Дэвисом, которая призвана в том числе улучшить надзор за культурными ценностями.

"Случившееся в Джуукане было неправильным, и мы полны решимости обеспечить, чтобы разрушение объекта наследия, имеющего такое исключительное археологическое и культурное значение, никогда больше не повторилось в ходе работ Rio Tinto", - сказал председатель совета директоров компании Саймон Томпсон, слова которого приводятся в сообщении. Горнодобывающая компания получила разрешение властей штата Западная Австралия на разрушение пещер в ущелье Джуукан для расширения рудника Brockman 4 в 2013 году.

Отмечается, что по итогам расследования компания не обнаружила каких-либо ошибок или ответственных за разрушение пещер. Ни один из руководителей не знал о важности скальных укрытий в Джуукане для местных племен до майских событий.Австралийский пенсионный фонд Hesta, инвестирующий в Rio Tinto, на этой неделе призвал провести независимую проверку всех соглашений горнодобывающей компании с коренным населением после разрушения древних пещер в регионе Пилбара. Ранее стало известно, что соглашения между Rio Tinto и группами коренного населения содержат положения, которые не дают последним высказывать свои опасения по поводу сохранности объектов, представляющих культурную ценность.

В начале августа австралийские парламентарии также раскритиковали топ-менеджеров Rio Tinto за решение разрушить для получения доступа к железорудному месторождению, стоимость которого оценивается в $135 млн. Члены парламента страны отметили, что руководство компании не смогло признать культурное значение объекта, которому насчитывается 46 тыс. лет.

Rio Tinto заявила парламентскому комитету, что глава компании не ознакомился с подготовленным в 2018 году археологическим докладом, согласно которому объект обладал "высочайшим археологическим значением для Австралии". Член парламента страны Уоррен Энч отметил, что компания не сообщила представителям коренного населения, которым принадлежали пещеры, о трех альтернативных вариантах проведения работ, которые не привели бы к разрушению объекта. В итоге котировки акций Rio Tinto по итогам торгов в Сиднее в пятницу снизились на 0,7%.