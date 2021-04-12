Азербайджан ждет ответа на вопрос о том, как у Армении оказались ракеты "Искандер-М", которые были выпущены по городу Шуша в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии в Баку Парка военных трофеев.
"Откуда у армянской армии эти ракеты ["Искандер"]? Этих ракет не должно было быть. Это уже наглядное доказательство. Доказательство военного преступления Армении, и мы хотим ответа, как это смертельное оружие попало в руки Армении. Пока мы не смогли получить ответ, но получим", - сказал Алиев. Его слова приводит ТАСС.
Он добавил, что ракеты "Искандер" "были использованы после освобождения Шуши". "У нас есть достаточно информации. Просто мы ждем официального разъяснения", - подчеркнул глава государства.
2 апреля агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) продемонстрировало обломки ракет оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер", которые, по утверждению азербайджанской стороны, использовались Арменией против Азербайджана в ходе боевых действий в Карабахе осенью 2020 года. Представитель ANAMA заявил, что обнаруженные обломки принадлежат ракете, выпущенной из ракетного комплекса "Искандер-М".
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ракеты "Искандер" не применялись в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. "Это [отсутствие применения] было подтверждено", - сказал он. Песков добавил, что Кремль "не располагает информацией", откуда взялись обломки, обнаруженные азербайджанской стороной.
Азербайджанская армия уничтожила и захватила вооружение на 5 млрд долларов
Стоимость вооружений Армении, уничтоженных и взятых Азербайджаном в Карабахе осенью 2020 года, оценивается в 5 млрд долларов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Парка военных трофеев в Баку.
Президент сообщил, что в ходе войны было уничтожено семь зенитно-ракетных комплексов С-300, находящихся на вооружении ВС Армении, уничтожено и взято в качестве трофеев 125 артиллерийских пушек, 366 танков, более 50 других зенитно-ракетных комплексов, 522 грузовых автомобиля.
В конце октября Алиев в предварительном порядке оценивал потери Армении по военной технике и боеприпасам в 2,7 млрд долларов, передает "Интерфакс".
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе окончилось подписанием в ноябре 2020 года трехстороннего заявления, по условиям которого Азербайджану перешли несколько районов в этом регионе.
С момента прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе действует российский миротворческий контингент, он насчитывает 1 960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Миротворцы следят за соблюдением режима прекращения огня и обеспечивают безопасность перевозок по Лачинскому коридору.
В начале апреля российские военные сообщили, что от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 912 гектаров и 587 километров дорог, обнаружено и обезврежено 25 415 взрывоопасных предметов.