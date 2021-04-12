В Ереване расследуют гибель дочери генерала ФСБ от выстрела в сердце

investigative.am

В Ереване найдено тело 40-летней женщины, погибшей от огнестрельного ранения. Местные СМИ утверждают, что она дочь генерала ФСБ РФ. Следственный комитет Армении подтвердил, что рядом с убитой найден наградной пистолет Макарова, из которого выпущена одна пуля. Ведомство рассматривает три разных версии случившегося - убийство, суицид или неосторожное обращение с оружием.

"Около 17:40 в отделение полиции поступил звонок о том, что на балконе одного из зданий на улице Давида Анахта было найдено тело женщины. Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила тело жительницы той же квартиры 1981 года рождения с огнестрельным ранением в левой части грудной клетки", - сообщили в ведомстве, на данные которого ссылается РИА "Новости".

По данным армянского портала Shamshyan.com, тело погибшей было найдено на балконе. Рядом лежал наградной пистолет Макарова, принадлежащий отцу погибшей - генерал-лейтенанту ФСБ. Выстрел из оружия был сделан только один.

В Telegram-каналах появлялась информация о том, что отец погибшей - армянин по национальности, служил в погранвойсках и недавно был уволен в запас. Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Назначены комплексные судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы.