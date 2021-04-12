Министерство информации Белоруссии исключило программу Euronews из списка иностранных СМИ, имеющих разрешение на распространение в республике. Как говорится на сайте ведомства, срок действия разрешения истек.

Оператор Белоруссии по предоставлению услуг электросвязи "Белтелеком" перестал транслировать телеканал Euronews с 12 апреля. Представительница Мининформа сообщила РИА "Новости", что Euronews подал документы для получения нового разрешения "буквально за пару дней до окончания действия". Однако министерство антимонопольного регулирования и торговли республики выявило у телеканала нарушения.

"У нас в законе о рекламе вся реклама, которая транслируется, должна быть на русском языке либо на белорусском. Они свою рекламу не переводят, она идет на английском, это нарушение законодательства Республики Беларусь", - пояснила собеседница агентства. По ее словам, после исправления нарушений "состоится еще одно заседание комиссии, и тогда, если все будет нормально, разрешение им опять дадим".

Одновременно с отключением Euronews в Белоруссии начал вещание проект российского Первого канала о Великой Отечественной войне "Победа". В эфире "новой программы военно-патриотической направленности" будет транслироваться классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о Великой Отечественной войне, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, а также находки и открытия поисковых отрядов.

5 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром информации Виктора Перцова, который до этого возглавлял представительство международной телерадиокомпании "Мир" в Белоруссии. После назначения Перцов заявил, что белорусское законодательство оказалось не готово к "новым вызовам", поэтому "пора расставить точки на i" в медиасфере и правильно классифицировать "действия, которые "наносят вред и угрозу государству и обществу", а также принимать соответствующие ограничительные и запретительные меры.

Министр заявил, что не очень "порядочные действия", которые прикрываются "благородным именем журналиста", должны пресекаться, а за иностранными СМИ стоят "государства - заинтересанты перемен" в Белоруссии. Перцов добавил, что к деятельности СМИ любого толка нет вопросов, если они "не наносят вред государственным интересам" и не занимаются пропагандой "всего плохого".

По словам Перцова, президент Белоруссии поставил задачу реорганизовать работу Мининформа республики "в соответствии с требованиями времени и той информационной войной, которая сейчас ведется". Одной из задач станет замещение информационного поля "государственным контентом", который должен стать доминирующим.