Авария на иранском ядерном объекте по обогащению урана в городе Натанзе стала результатом преднамеренного взрыва, организованного Израилем, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской и иранской разведках.

Два сотрудника спецслужб рассказали изданию, что на объекте произошло отключение электроснабжения из-за сильного взрыва. В результате была разрушена "хорошо защищенная внутренняя энергосистема", которая снабжает подземные центрифуги, обогащающие уран.

По словам официальных лиц, чьи имена газета не раскрывает, взрыв на ядерном объекте нанес серьезный удар по способности Ирана обогащать уран. Восстановление производства может занять не менее девяти месяцев. Официальные лица Израиля отказались отвечать на запрос газеты о причастности к случившемуся в Иране.

NYT также уточняет, что теперь "рычаги влияния" Ирана на новых переговорах, к которым стремится администрация президента США Джо Байдена для восстановления ядерного соглашения, могут быть значительно скомпрометированы. Иран заявил, что будет предпринимать все более решительные действия, запрещенные соглашением, до тех пор, пока санкции, введенные бывшим американским лидером Дональдом Трампом, не будут отменены.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф также обвинил Израиль в "диверсии" на ядерном объекте в Натанзе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на иранское агентство Irna.

"Сионисты хотят отомстить иранскому народу в ответ на успех в процессе снятия санкций, наш ответ дойдет до самих сионистов", - цитирует агентство слова Зарифа, сказанные на собрании с национальной и внешнеполитической комиссией парламента.

По словам главы иранского МИД, Израиль "открыто заявил, что не даст нам продвинуться в вопросе снятия санкций". "И он считает, что преуспел в этом. Нашим ответом станет очередной прорыв в ядерном развитии", - приводит агентство слова Зарифа.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде также заявил, что Тегеран "своевременно отомстит" Израилю за атаку, и подтвердил, что инцидент привел к повреждению центрифуг для обогащения урана. Иран намерен заменить эти центрифуги на более современные, сказали в МИД. Хатибзаде назвал атаку "актом ядерного терроризма на иранской земле".

Ранее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны (AEOI) Али Акбар Салехи также назвал случившееся "актом ядерного терроризма". Он подчеркнул, что случившееся доказывает несостоятельность тех, кто выступает против переговоров Ирана о смягчении санкций.

11 апреля на ядерном объекте в иранском городе Натанзе зафиксировали аварию в распределительной энергосети. Точные причины произошедшего пока не установлены. Reuters писал, что объект в Натанзе является центральным элементом иранской программы обогащения урана и контролируется инспекторами Международного агентства по атомной энергии (IAEA). Накануне аварии на объекте установили новые центрифуги для обогащения урана.