В распространенном 12 апреля заявлении украинского министерства иностранных дел говорится, что Киев направил предложение Москве, руководствуясь международными договоренностями

Lindasky76 / DepositPhotos Дмитрий Песков

Пресс-служба президента России

Власти Украины отмечают, что Россия до сих пор не ответила на их запрос провести переговоры в связи с обострением ситуации в Донбассе.

В распространенном 12 апреля заявлении украинского министерства иностранных дел говорится, что Киев направил предложение Москве, руководствуясь международными договоренностями. Украинские власти просят российское руководство прояснить "значительное усиление" военного присутствия вдоль границы с Украиной за последние несколько дней. "К сожалению, российская сторона отказалась предоставить существенную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности. Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ", - приводит заявление Киева "РБК-Украина".

"Призываем российскую сторону отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию", а также начать "добросовестно выполнять" Минские соглашения и обязательства, взятые на себя при подписании Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности.

Украинские военные обвиняют воюющих в Донбассе пророссийских сепаратистов ДНР и ЛНР в участившихся в зоне конфликта обстрелах с конца марта. Сепаратисты перекладывают вину за происходящее на Киев.

Пользователи соцсетей публикуют фотографии и видеозаписи предполагаемого значительного перемещения российских армейских подразделений и бронетехники в направлении границы с Украиной. В связи с этим растут опасения, что Москва готовит переброску войск на украинскую территорию.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в понедельник подчеркнула, что запрос офиса главы государства предполагает прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным.

"Весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск возле украинской границы, - приводит слова Юлии Мендель "Фокус". - Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тыс. российских военных, столько же в оккупированном Крыму. А теперь вопрос: может ли Россия наступать? Да, и мы это видели в 2014 году".

Пресс-секретарь добавила, что Зеленский направил предложение Путину еще 26 марта, сразу после гибели четырех украинских военнослужащих при обстрелах в Донецкой области. Президент Украины также планирует визит во Францию для консультаций по Донбассу, передает радио "Свобода"*. Франция - одна из участниц "нормандской четверки" по урегулированию конфликта, наряду с Украиной, Россией и Германией.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 12 апреля заявил, что в последние дни запросов президента Украины на телефонный разговор с президентом России не было. По поводу того, готова ли Москва предпринимать усилия по урегулированию конфликта, Песков сказал уклончиво. "В том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать", - произнес он.

Ранее российская сторона обвинила Киев в усилении провокаций со стороны украинских вооруженных сил. Перемещение российских подразделений в Москве связали с плановыми мероприятиями по подготовке войск Южного округа.

Москва всегда категорически отрицала обвинения в участии своих военных в конфликте на востоке Украины. Также категорично российские власти и лично Путин отрицали причастность российской армии к смене власти в Крыму в начале 2014 года, после чего украинский полуостров вошел в состав России. Но потом Путин стал говорить обратное. "Да, я не скрываю, конечно, это факт, мы никогда его не скрывали: наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму, но не для того, чтобы кого-то заставить идти голосовать, это невозможно сделать, а для того, чтобы не допустить кровопролития ", - заявил российский лидер немецкому телеканалу ARD в ноябре 2014 года (цитата по "Интерфаксу").