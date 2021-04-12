Россия официально обвинила Германию в помощи Алексею Навальному при подготовке фильма о "дворце Путина" под Геленджиком в части, касающейся службы президента России в министерстве государственной безопасности ГДР (Штази). По данным Der Spiegel, посол России в Германии Сергей Нечаев еще 16 февраля высказал претензии Москвы на встрече со статс-секретарем МИД ФРГ Мигелем Бергером.

На встрече посол заявил, что Навальный мог снять фильм о коррупционных обвинениях в адрес Путина только с помощью правительства Германии. "Таким образом, Берлин, по его мнению, стал сообщником критика Кремля", - передает издание (перевод InoPressa).

Нечаев пожаловался на то, что власти Германии разрешили Навальному поехать в Дрезден после лечения в берлинской клинике Charité. Там оппозиционер снял на видео жилой дом, где Путин, будучи сотрудником КГБ, жил во время службы в ГДР. Посол также раскритиковал немецкое правительство за предоставление Навальному доступа к архиву Штази и документам Путина в частности.

"Обвинения из Москвы демонстрируют, насколько Кремль раздражен фильмом Навального", - отмечает Spiegel. В правительстве Германии подтвердили, что Навального во время поездки в Дрезден сопровождали полицейские, но "охрана лишь обеспечивала его безопасность, так как имелись опасения, что после отравления он может подвергнуться новым атакам".

Что касается архива Штази, то он доступен журналистам и ученым для проведения исследований. О находящихся там документах Путина сообщалось неоднократно, то есть доступ к ним Навального "было далеко не эксклюзивным", пишет издание.

В первой части фильма ФБК* о "дворце Путина" говорилось о службе президента РФ в КГБ и работе в ГДР, его возвращении в Россию, приходе в мэрию Санкт-Петербурга и дальнейших этапах карьеры. В одном из эпизодов Навальный вместе с главой издания Correctiv Давидом Шравеном просматривает папки в архиве документов Штази и показывает удостоверение на имя майора КГБ Владимира Путина.

"Именно в Дрездене были определены главные жизненные принципы Путина. На них он построит всю свою дальнейшую карьеру, а потом положит их в основу государства", - рассказывал в фильме Навальный.

После выхода фильма глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попасть в здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и получить доступ к "досье Путина" без согласования с властями и спецслужбамии ФРГ невозможно. Лавров возмутился, что документы из немецких архивов, касающееся российского президента, были переданы для публичной презентации без согласия самого Путина.

В МИД ФРГ был передан официальный запрос по этому поводу. В немецком ведомстве сообщили, что допуск Навального к архивным материалам был согласован с властями, и в переданных ему материалах "не было ничего секретного".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия "умышленно совершила откровенно недружественный акт" в отношении России в ситуации с расследованием о "дворце Путина". По ее словам, "подозрения, что германская сторона могла сознательно облегчить Навальному доступ в архив Штази и даже навести его на конкретные документы, выглядят теперь уже более убедительными". Захарова также отметила, что после объединения Германии "пресловутый компромат Штази использовался для сведения счетов с политическими оппонентами и травли неугодных".

Согласно официальному сайту немецких архивов, оступ к документам открыт как для обычных граждан, так и для СМИ или других организаций, в том числе для иностранцев. Желающему нужно заранее заполнить форму и оплатить услугу. Соратник Навального Леонид Волков уточнял, что все необходимые материалы запросил немецкий журналист Давид Шравен.