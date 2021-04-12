Овчарка президента США Джо Байдена по кличке Мейджор, несколько раз пытавшаяся покусать людей, пройдет дополнительный курс дрессировки в Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь первой леди США Майкл Лароса.

"Частные уроки дрессировки пройдут в Вашингтоне, ожидается, что они продлятся несколько недель", - приводит "Интерфакс" заявление Ларосы порталу ITK. В марте Мейджор вместе со второй собакой президента по кличке Чемп вернулся в Белый дом после того, как в течение некоторого времени проходил корректировку поведения в частном доме Байдена в штате Делавэр.

Однако, по данным американских СМИ, после возвращения в Белый дом Мейджор во время прогулки вновь укусил человека.

За время президентства Байдена "жертвами" его собаки стали как минимум два человека. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объясняла инцидент тем, что собаки пока еще привыкают к новым условиям жизни и новым людям. Сам Байден говорил, что Мейджор - "славная собака", которой попросту сложно привыкнуть к тому, что по Белому дому все время ходят незнакомые ей люди.