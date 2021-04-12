Во время посещения передовой линии под Мариуполем Владимир Зеленский дал интервью корреспонденту CNN

CNN / YouTube Владимир Зеленский 8 апреля посетил позиции украинских войск в Донбассе

Фото с сайта президента Украины

Соединенные Штаты - "хорошие друзья" Украины, но президент США "должен сделать больше", чтобы "сдержать Россию" и помочь положить конец конфликту на востоке Украины, заявил ее президент Владимир Зеленский.

Киеву нужно больше оружия и денег, а особенно - больше поддержки для вступления страны в НАТО, сказал Зеленский в интервью CNN, которое он дал во время посещения передовой линии под Мариуполем.

"Если США хотят видеть Украину в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не словами", - подчеркнул президент.

Корреспондент CNN отметил, что шансы вступления Украины в западный военный блок невелики, поскольку это "разозлит" Москву и может привести к расширению конфликта.

Украинский президент осознает эти риски, но считает, что агрессивная политика Москвы не оставляет выбора. "Может быть, вы правы", - согласился Зеленский. - Но что сейчас происходит? Что мы здесь делаем? Что здесь делают наши люди? Они сражаются".

Он добавил, что украинские власти считают реальной угрозу российского вторжения. "С 2014 года мы знаем, что это может произойти в любой день, - сказал Владимир Зеленский. - Они готовы (воевать. - Прим. NEWSru.com), но и мы готовы. Ведь мы находимся на своей земле и на своей территории".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак сообщил CNN, что, по его оценке, Россия сконцентрировала у границ с Украиной, в том числе в Крыму, около 50 тысяч военных. Кроме того, на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР находится еще 35 тысяч бойцов вооруженных пророссийских формирований, которым оказывает поддержку Москва, добавил Хомчак.

Еще до обострения ситуации в Донбассе Владимир Зеленский просил США продать Украине современное оружие, например противотанковые ракеты Javelin. Эту просьбу удовлетворил предшественник Джо Байдена на посту американского президента - Дональд Трамп.

На прошлой неделе Зеленский заявлял, что вступление его страны в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе. Президент сообщил, что Киев стремится реформировать свои вооруженные силы и оборонный сектор, однако признал, что "одними реформами Россию не остановить".

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО. Ее запуск, по словам премьера, даст Украине возможность ускорить свой путь к полноправному членству в альянсе.

В июне 2020 года Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. Это значит, что страна получит расширенный доступ к программам и учениям НАТО, а также более широкому обмену информацией. При этом в альянсе подчеркнули, что присвоение Украине такого статуса не предполагает перспективы членства в НАТО.

11 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что в Вашингтоне к возможности российского вторжения тоже относятся всерьез. "Вопрос в том, будет ли Россия продолжать агрессивные и безрассудные действия?" - сказал он в интервью NBC.

Если агрессия состоится, то у нее "будут последствия", и Соединенные Штаты не останутся в стороне, добавил Энтони Блинкен.

9 апреля CNN сообщил, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели, чтобы продемонстрировать поддержку Украины.

12 апреля стало известно, что Владимир Зеленский запросил у Москвы переговоры с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины. Украинский МИД также сообщил, что потребовал от Москвы объяснить цели скопления войск на границе. "К сожалению, российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности", - пояснили в ведомстве.

Представитель российского президента Дмитрий Песков сообщил, что не видел запросы украинского лидера на переговоры с Путиным и ему неизвестно, чтобы они в последние дни были, передает РБК.

Песков ранее также неоднократно указывал на то, что российские войска двигаются по территории своей страны и, следовательно, могут перемещаться теми маршрутами, которые посчитают нужными. Представитель президента также сообщал, что передислокация войск не несет угрозы другим странам.

Москва готова вмешаться под предлогом предотвращения "резни"

Вместе с тем в Кремле не исключают открытого вмешательства России в ситуацию на востоке Украины. "В случае возобновления боевых действий, в случае потенциального повторения человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, - о чем уже говорил президент Путин, - ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось", - заявил 9 апреля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях РФ примет меры по защите российских граждан. Ранее многие жители территорий на востоке Украины, подконтрольных пророссийским вооруженным формированиям ДНР и ЛНР, получили паспорта РФ.

На вопрос, почему Москва проводит параллели между конфликтами на Украине и в Югославии, Песков ответил: "На основании неконтролируемых действий различных подразделений вооруженных сил Украины, на основании доминирования националистических настроений, на основании разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашенных республик Донбасса".

По его словам, "это чревато повторением таких действий, о которых мы с вами говорили". Слова пресс-секретаря президента РФ приводил "Интерфакс". Ранее о том, что возвращение территорий востока Украины под контроль Киева приведет к "резне как в Сребренице" неоднократно говорил за последние годы и президент РФ Владимир Путин.

Кремлю ответил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. 9 апреля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая транслируется на канале "Украина" и YouTube-канале Shuster online, он подчеркнул, что ситуация, подобная резне в Сребренице, невозможна на Украине.

"Во-первых, у Украины нет в планах насильственного освобождения тех территорий. Мы везде заявляем про политико-дипломатический путь. Для этого существуют нормандский формат и консультативная площадка в Минске. Во-вторых, я хочу напомнить, что в 2014 году как раз благодаря российским наемникам под руководством российских военных была оккупирована часть Донецкой и Луганской областей", - отметил Резников.

Он добавил, что две трети оккупированных территорий освобождены. "Это 200 городов: Мариуполь, Краматорск, Славянск и другие. И никаких там действий "кровавой резни", как они говорят, не происходило", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, жители Донбасса боятся одного - обстрелов с российской стороны российскими ракетами, пишет Gordon.ua. "Украина не планирует отвечать на провокации [со стороны России], наша армия сильная. Но мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать повод или шанс получить наступление со стороны нашего северного соседа", - заявил Резников.

Он также отметил, что именно Россия в 2015 году наложила вето на британский проект резолюции Совбеза ООН по событиям 1995 года в Сребренице.

Согласно официальным данным, в июле 1995 года в Сребренице за несколько дней были убиты более 8 тысяч мусульман. Ответственность за это была возложена на войска боснийских сербов. Международный суд ООН в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид.