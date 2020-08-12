Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден определился с партнером по предвыборной гонке - претендентом на пост вице-президента. Это 55-летняя сенатор Камала Харрис индийско-ямайского происхождения. Она стала первой темнокожей американкой и третьей женщиной, выдвинутой на этот пост, после члена палаты представителей от штата Нью-Йорк Джеральдин Ферраро в 1984 году и губернатора Аляски Сары Пэйлин в 2008 году.

Байден, объявляя о своем решении в Twitter, назвал Харрис "бесстрашным борцом за права простых людей" и одним из лучших госслужащих. Байден обещал, что его напарницей будет женщина. В списке предполагаемых кандидаток были по крайней мере 12 человек, в том числе экс-советник Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзен Райс, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, конгрессвумен Карен Басс, политическая активистка Стейси Абрамс.

Камала Харрис заявила, что готова сделать все необходимое, чтобы привести Байдена к победе. По ее мнению, он "может объединить американский народ, потому что посвятил жизнь борьбе за нас". "И как президент он сможет построить Америку, которая соответствует нашим идеалам", - написала сенатор в Twitter. "Трамп думает, что эта страна принадлежит ему. Но Джо Байден знает, что она принадлежит всем нам. Людям", - добавила Харрис.

Процедура утверждения кандидатуры Харрис состоится на предстоящем 17-20 августа национальном съезде Демократической партии в Милуоки (штат Висконсин), где Байден, как ожидается, будет официально выдвинут кандидатом в президенты.

Отбор кандидатов на пост вице-президента от Демократической партии продолжался несколько месяцев в глубокой тайне, пишет Русская служба BBC. Сотрудники избирательного штаба Байдена внимательно изучали биографии возможных кандидатов, включая доступную финансовую и медицинскую информацию. Последняя важна в связи с тем, что 77-летний Байден в случае победы на выборах станет самым возрастным президентом США на момент вступления в должность. Сейчас этот рекорд сохраняется за действующим президентом Дональдом Трампом.

По данным CNN, Харрис получила официальное предложение от Байдена за полтора часа до того, как он официально объявил ее своей напарницей в гонке.

Харрис ранее была соперницей Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов в президенты США и неоднократно подвергала его жесткой критике во время теледебатов. В декабре 2019 года она объявила о прекращении борьбы за высший пост и поддержала Байдена.

Камала Харрис родилась в семье иммигрантов: ее мать приехала в США из Индии, а отец - с Ямайки. В семье культивировалась афроамериканская культура, мать будущего сенатора участвовала в правозащитных инициативах афроамериканской общины. Харрис закончила университет Ховард, считающийся традиционно афроамериканским, а потом получила диплом юриста Университете штата Калифорния. В 2010-2017 годах Харрис занимала пост генерального прокурора Калифорнии - первой из женщин и представителей афроамериканской общины. В 2016 году она была избрана в сенат. В 2013 году журнал Time включил Камалу Харрис в число 100 наиболее влиятельных людей в мире.