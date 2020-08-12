Четверо соперников Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси решили оспорить результаты голосования. "Суть жалобы - тотальная фальсификация подсчета голосов и нарушения законодательства о выборах", - сказал "Интерфаксу" кандидат в президенты Андрей Дмитриев. Он также сообщил, что ранее наблюдатели его избирательного штаба направили ряд жалоб в прокуратуру и ЦИК. Новую жалобу он подает "от себя лично".

В пресс-службе кандидата Сергея Черечня сообщили, что он также намерен подать личную жалобу в ЦИК на многочисленные нарушения и фальсификацию итогов выборов. Как рассказала пресс-секретарь политика Виктория Стрелковская, наблюдатели от штаба Черечня "зафиксировали многочисленные нарушения разного характера и вчера подали жалобы в ЦИК и Генпрокуратуру". Кандидат Анна Канопацкая сообщила РИА "Новости", что также подготовила жалобу в ЦИК с просьбой признать выборы недействительными.

Первой результаты выборов оспорила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, подавшая жалобу в ЦИК 10 августа. Согласно официальным данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, Светлана Тихановская набрала 9,9%. Графу "против всех" выбрали 6,02% избирателей. Остальные кандидаты, согласно данным ЦИК, набрали менее двух процентов голосов: Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,04 %, Сергей Черечень - 1,13 %.

Подав жалобу, Тихановская потребовала, чтобы ЦИК признал итоги выборов недействительными, а подсчет голосов был проведен повторно либо же на отдельных участках проведено новое голосование. Оппозиция организовала альтернативный подсчет голосов согласно которому более 80% голосов были отданы за Тихановскую. В телеграм-каналах и Twitter публиковались фото протоколов с избирательных участков в разных городах, которые свидетельствуют о преимуществе на этих участках Тихановской.