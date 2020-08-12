ВСЕ ФОТО Белорусские СМИ сообщили о задержании "координаторов" протестных акций

Стоп-кадр видео Радыё Свабода / Youtube.com С началом протестов президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы прошли при рекордной явке, но "кому-то захотелось испортить этот праздник"

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / Youtube.com Глава государства также обратил внимание, что якобы приехавшие из-за границы участники протестов не лезут в гущу событий

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белорусские госСМИ сообщили о задержании в Минске координаторов массовых беспорядков. Как сообщило агентство БелТА, один из задержанных снимал номер на 17 этаже гостиницы "Беларусь" и руководил действиями трех подчиненных. "Они в свою очередь руководили сотнями", - сообщает агентство, не приводя подробностей.

Телеканал "Беларусь24" показал видео c одним из задержанных. Сообщается, что его подозревают в подкупе участников акций.

С началом протестов президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы прошли при рекордной явке, но "кому-то захотелось испортить этот праздник". По его словам, организаторам акций "хотелось разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску". В числе "кукловодов" он назвал Чехию, Польшу, Великобританию, а также отметил участие Украины и "определенный приток людей" из России.

Глава государства также обратил внимание, что якобы приехавшие из-за границы участники протестов не лезут в гущу событий. "Они на штыки пацанов бросили. Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию. И не просто провоцировать. Вы заметили - они уже штурмом пытались взять то ли РОВД, то ли УВД. Они в Новогрудке и Кореличах, по-моему (эта информация подтверждается), штурмом хотели взять органы власти", - заявил белорусский лидер, пообещав "адекватный ответ" на акции протеста.

Белорусский телеканал ОНТ показал видео, в котором говорится о том, что силовики задержали автомобиль организаторов массовых беспорядков. Речь шла о микроавтобусе Ford Transit с российскими госномерами 750-й серии (Московская область). В нем нашли "амуницию, палатки и другие предметы для организации уличных беспорядков". Сообщается, что этот Ford впервые сфотографировали в Минске еще 25 октября 2015 года, и он принадлежит кинопродюсеру из Москвы Вальдемару Грубову. Сам Грубов заявил, что не мог забрать микроавтобус из-за пандемии.

В третью ночь протестов противостояние граждан и силовых ведомств Белоруссии продолжилось. Солдаты внутренних войск задерживали предполагаемых участников акции протеста у станции метро "Пушкинская" в Минске, патрулировали окрестности и задерживали подозрительных лиц. Телеграм-канал NEXTA Live опубликовал видеозапись очевидца из минского микрорайона Уручье, где сотрудники ДПС остановили нескольких байкеров и ожесточенно избивают лежащих возле мотоциклов дубинками и руками. Милиционеры не обращают внимания на крики с другой стороны улицы, а в конце видео один из сотрудников, по всей видимости, направляет оружие в сторону сигналящей машины, которая проезжает мимо.

Кроме того, в Минске силовики напали на съемочную группу канала из трех журналистов, причем у всех были аккредитации, выданные министерством иностранных дел Республики Беларусь. Журналисты были в опознавательных жилетках и с удостоверениями.

Несколько мужчин в черной униформе без опознавательных знаков сначала потребовали показать аккредитацию, затем один из них сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал у него камеру и попытался ее сломать. При этом журналистов не стали задерживать. А возле французского посольства в Минске с применением силы задержали журналистов белорусского издания Onliner - бильд-редактора Владислава Борисовича и видеокорреспондента Сергея Птушко.