Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по "актуальным вопросам функционирования государства"

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь В ходе совещания глава государства указал чиновникам на необходимость срочно трудоустроить безработных граждан, поскольку, по его мнению, именно они, наряду с уголовниками, составляют ядро протестующих

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по "актуальным вопросам функционирования государства", передает государственное информагентство "БелТА". В ходе совещания глава государства указал чиновникам на необходимость срочно трудоустроить безработных граждан, поскольку, по его мнению, именно они, наряду с уголовниками, составляют ядро протестующих.

"Наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что основой и фундаментом всего и наиважнейшим вопросом, как и прежде, является экономика. "Поэтому правительству необходимо принять все необходимые дополнительные меры, если это нужно, для функционирования экономики", - поручил президент.

По его словам, "все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату". "Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа, - подчеркнул белорусский лидер. - Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться (надо. - Прим. "БелТА") на работу тем, кто не работает".

Александр Лукашенко также предупредил, что не позволит гражданам уклоняться от трудовой деятельности. "И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно", - отметил президент.

Он поручил правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний.

На совещании также обсуждались вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ.