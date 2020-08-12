jag_cz / DepositPhotos В Белоруссии ввели бессрочный запрет на торговлю пиротехникой на фоне протестов

jag_cz / DepositPhotos

Власти Белоруссии запретили оптовую и розничную торговлю пиротехникой в стране на фоне протестов. Соответствующее постановление, опубликованное на официальном сайте правовых актов, было принято Советом министров.

О причинах запрета в постановлении не говорится, в документе лишь указано, что решение принято на основании абзаца пятого ст. 6 закона "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь". Он гласит, что Совмин имеет право ограничивать или запрещать торговлю "в случае необходимости обеспечения безопасности покупателей и защиты их интересов".

Министерство антимонопольного регулирования и торговли страны выпустило сообщение, в котором попросило торговцев пиротехникой "принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями".

Решение было принято на фоне использования фейерверков и петард участниками протестов, продолжающихся уже несколько дней. В ходе протестов в Минске участники акций выпускали в сторону силовиков фейерверки, силовики отвечали на их использование светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. В частности, во время столкновений в минском районе Серебрянка ОМОН пытался окружить около 500 протестующих, а те в ответ запустили в них фейерверки. Использование фейерверков отмечалось и на вторую ночь протестов: тогда местные жители забрасывали спецназ коктейлями Молотова или фейерверками в районе станции метро "Пушкинская".