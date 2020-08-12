Следственный комитет Белоруссии подтвердил задержание активистов "Открытой России" Артема Важенкова и Игоря Рогова

sk.gov.by О том, что в Белоруссии пропали координаторы "Открытой России" Артем Важенков и Игорь Рогов, которые приехали в страну как наблюдатели за выборами, стало известно накануне

www.belta.by

Следственный комитет Белоруссии подтвердил задержание активистов "Открытой России" Артема Важенкова и Игоря Рогова, они находятся в статусе подозреваемых по делу об участии в массовых беспорядках, сообщает госагентство БелТА.

"Данные граждане были задержаны в Минске в 02:00 11 августа в районе универсама "Рига" с внешними признаками алкогольного опьянения. В данный момент они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному управлением СК по городу Минску по признакам ст. 293 ч. 2 УК (участие в массовых беспорядках)", - приводит агентство заявление СК Белоруссии.

"На кадрах оперативной съемки, имеющихся в агентстве, Важенков и Рогов говорят, что приехали в Минск 8 августа "с туристическими целями". Однако накануне в российских СМИ появилась информация, что Артем Важенков и Игорь Рогов - координаторы организации "Открытая Россия". Они якобы приехали в Беларусь наблюдать за выборами, не имея для этого аккредитации", - говорится в сообщении агентства.

Пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев заявил ТАСС, что российские дипломаты проверяют информацию о задержании Артема Важенкова, тогда как Игорь Рогов отпущен и уже возвратился в Россию. Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил "Интерфаксу", что Рогова отпустили на свободу в Белоруссии с условием "немедленного выезда из страны", а решения по Важенкову еще нет.

О том, что в Белоруссии пропали координаторы "Открытой России" Артем Важенков и Игорь Рогов, которые приехали в страну как наблюдатели за выборами, стало известно накануне. В Telegram-канале организации предположили, что власти Белоруссии могли похитить активистов и применить к ним насилие. Утром 11 августа после звонка на номер Важенкова трубку взял неизвестный, который представился "другом", заявил, что активистов "взяли" и что у них все "не очень хорошо".

Позже журналисты узнали Важенкова и Рогова на видео БелТА, показавшей задержание "провокаторов беспорядков". Несколько избитых мужчин с ссадинами и синяками лежали в наручниках на земле и отвечали на вопросы оперативников дрожащими голосами и заикаясь. В "Открытой России" подозрения в адрес своих координаторов назвали чушью и заявили, что обратятся в международные правозащитные организации.

"Нападения на журналистов и активистов в Минске стали целенаправленными, на данный момент невозможно точно узнать, сколько журналистов российских и международных СМИ удерживаются в застенках КГБ и МВД РБ, мы требуем освободить всех задержанных, в том числе активиста Открытки Артема Важенкова!" - говорится в Telegram-канале "Правозащиты Открытки".