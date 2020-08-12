ОМОН в белорусской столице начал стрелять по людям, которые с балконов давали советы протестующим, в какую сторону им лучше убегать от силовиков. Инцидент произошел на проспекте Дзержинского возле станции метро "Грушевка", передает РИА "Новости".

"К собравшимся из автозаков выбежали омоновцы. Протестующие бросились убегать. Люди с общих балконов рядом стоящих высоток кричали им, куда спрятаться, в ответ по "координаторам" несколько раз выстрелили из помповых ружей", - сообщило агентство.

Похожий эпизод упоминает портал Tut.by. Он обнародовал видео, снятое на улице Дзержинского в районе Каменной горки. На записи милиционеры избивают лежащего на земле человека. Люди из окон кричат: "Уроды!" и "Позор! Один из жильцов дома спрашивает бойца: "У тебя мама есть, космонавт?"

Люди кричат силовикам из окон в Минске.



"Куда ты целишься? У тебя мама есть, космонавт?" pic.twitter.com/Q7OCkZTHmQ— TUT.BY (@tutby) August 11, 2020

В ответ один из силовиков открывает стрельбу по окнам. "В себя целься, урода кусок! - кричит мужчина с балкона. - Куда ты целишься, урод? Куда ты стреляешь?"

Другие жильцы криками прогоняют силовиков: "Пошли вон!"

В том же микрорайоне жильцы многоэтажки сбросили на сотрудников правоохранительных органов дверь, когда те избивали толпой молодого человека.

В Минске на ОМОНовцев из высотного дома скинули дверь, когда они избивали толпой молодого человека. Это произошло в районе Каменная горка. Сообщается, что там же силовики открыли огонь по окнам, из которых люди кричали "позор". pic.twitter.com/vdgKzzne9W— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 11, 2020

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской - 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.

После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.

Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, сотни людей находятся в больницах. Задержано около шести тысяч человек, к которым силовики применяют пытки.