ВСЕ ФОТО Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала регистрацию в России первой вакцины от коронавируса

Pixabay.com Зарубежные специалисты с опаской отнеслись к регистрации российской вакцины от коронавируса

Дмитрий Куракин / Пресс-служба Минздрава России В гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года, а уже в сентябре ею будут привиты врачи и учителя

АГН Москва

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала регистрацию в России первой вакцины от коронавируса, заявив, что приветствует все достижения в области ее исследований и разработок, но ждут возможности проанализировать информацию об испытаниях вакцины.

В организации отметили, что поддерживают контакты с российскими учеными и властями. Исследование вакцины должно быть проведено в соответствии с установленными процедурами на каждом этапе разработки, чтобы гарантировать безопасность и эффективность препаратов, которые поступят в производство, сообщает РБК со ссылкой на заявление ВОЗ.

Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что организация выступает за ускорение разработки эффективных вакцин от коронавируса и средств лечения вызываемого инфекцией заболевания и внимательно следит за прогрессом в этой сфере. Его цитирует ТАСС. "Однако ускорение не означает, что нужно ставить под угрозу безопасность", - пояснил он, напомнив о необходимости оценки безопасности вакцины национальными органами здравоохранения по завершении клинических испытаний, прежде чем вакцина начнет применяться.

Как уточнил помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса, ВОЗ поддерживает контакт с регулирующими органами России для получения информации по этому вопросу. "Только после анализа полученной информации о вакцине ВОЗ сможет порекомендовать ее", - сказал Барбоса.

Помощник директора добавил, что после получения всех необходимых данных ВОЗ перепроверит их с тем, чтобы убедиться, "не упустили ли что-либо из виду" регулирующие органы России. По его словам, только после этого обзора можно будет говорить о том, что вакцина удовлетворяет всем требованиям ВОЗ, является безопасной и эффективной. Он также указал на обязательный процесс преквалификации вакцины, напомнив, что любая вакцина должна пройти вторую и третью фазы клинических испытаний для дальнейшего производства.

Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что у него есть серьезные сомнения по поводу заявления России о наличии у нее вакцины. "Иметь вакцину и доказать, что вакцина безопасна и эффективна - это две разные вещи", - сказал Фаучи во время онлайн обсуждения, организованного National Geographic. Его цитирует "Интерфакс".

Немецкий врач-вирусолог Йонас Шмидт-Каназит из Института Бернхарда Нохта, специализирующегося на новых инфекционных болезнях, скептически отозвался о регистрации в России вакцины против коронавируса, передает DW. "До сих пор не было никаких опубликованных данных о вакцине, и это представляет собой достаточно большие сложности", - заявил Шмидт-Каназит. По его словам, исследователи не имели возможности дать препарату независимую оценку, и он "с очень-очень большой сдержанностью" оценивает разрешение применять ее

Эксперт подчеркнул, что при подобной работе следует ориентироваться на глобальные стандарты в изучении и испытании вакцин, разработанные ВОЗ. Если такой препарат будет недостаточно эффективным, то его применение может вызвать "противоположный эффект". На Филиппинах, к примеру, после неудачной прививочной кампании против лихорадки денге жители стали массово отказываться и от коревой вакцины, что привело к вспышке кори. "Население имело полное право не доверять вакцине и чувствовало себя как подопытные кролики", - добавил врач.

В свою очередь глава германской Федеральной врачебной палаты Клаус Райнхард жестко раскритиковал действия России. "Я считаю, что одобрение вакцины без решающей, третьей, фазы - это рискованный эксперимент на людях", - заявил он. В министерстве здравоохранения ФРГ также заявили, что в Европе для одобрения подобной вакцины требуются достаточные свидетельства, "полученные в ходе клинических испытаний" и подтверждающие ее "эффективность и безопасность".

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России. "Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", - добавил российский лидер, уточнив, что прививку от коронавируса сделала одна из его дочерей. Сообщалось, что в гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года, а уже в сентябре ею будут привиты врачи и учителя.

До этого фармкомпании и исследовательские организации призвали Минздрав РФ не торопиться с государственной регистрацией вакцины, заявив, что она пока не завершила тестирование с участием даже сотен человек, не говоря уже о принятых в фазе III нескольких тысячах участников исследования. Такая ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в гонке вакцин, но подвергнет ненужной опасности конечных потребителей.

В Росздравнадзоре и Минздраве отметили, что исследования вакцины, разработанной центром имени Гамалеи, проходят с соблюдением всех международных стандартов, а проведение третьей фазы исследований уже после регистрации вакцины вполне допустимо. Кроме того, представители центра уже были привиты этой вакциной и не испытывают никаких проблем со здоровьем.