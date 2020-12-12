МИД Казахстана пригласил временного поверенного в делах РФ Александра Комарова и передал ему ноту в связи с высказыванием депутата Госдумы Вячеслава Никонова в эфире Первого канала о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России и Советского Союза".

Замглавы МИД Казахстана Марат Сыздыков выразил недоумение поверенному. "Было отмечено, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами", - сообщается на сайте ведомства. МИД Казахстана ожидает от российской стороны "адекватной оценки" подобных высказываний и их недопущения от государственных деятелей в дальнейшем.

10 декабря в эфире программы "Большая игра" по случаю 29-й годовщины подписания Беловежских соглашений о создании СНГ Никонов поспорил с гостем студии Владимиром Познером, который отметил, что прибалтийские, кавказские и среднеазиатские республики СССР "не пришли самостоятельно, а были завоеваны, или же они бежали" от ига других государств.

В ходе своих рассуждений Никонов заявил в частности, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен", а казахи существовали "гораздо южнее", и, "собственно, территория Казахстана - это большой подарок со стороны России и Советского Союза".

После претензий МИД Казахстана Никонов объяснился в своем Telegram-канале: "Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра". Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана".