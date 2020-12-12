Дмитрий Разумков

palinchak / DepositPhotos Правительство России расширило перечень лиц, попадающих под персональные санкции против Украины

Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru

Правительство России расширило перечень лиц, попадающих под персональные санкции против Украины. В список, который теперь состоит из 849 имен и опубликован на портале правовой информации, внесены спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и ряд депутатов партии Владимира Зеленского "Слуга народа".

Это депутаты Андрей Герус, Ольга Василевская-Смаглюк, Максим Бужанский, Гео Лерос, Александр Качура. Также под санкции попали первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Специальные экономические меры против указанных в списке лиц и организаций предусматривают замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы РФ.

Первоначальный вариант санкционного списка, подготовленный в ноябре 2018 года, насчитывал 322 имени. Специальные экономические меры приняты "в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Последний раз Россия расширяла список в сентябре: в него попали бывший президент Украины Петр Порошенко и вокалист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, возглавлявший партию "Голос" в Верховной Раде.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского тогда заявили, что мотивация расширения санкционного списка "не имеет очевидных логических объяснений и носит скорее ситуативный спекулятивный характер в пропагандистских целях". Там предложили России ввести санкции сразу против всех парламентариев и граждан Украины ради экономии времени. Порошенко расценил российские санкции против себя как "государственную награду".