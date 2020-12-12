Жертвами Зодиака официально считаются пять человек, еще двое выжили

Фото: San Francisco Police Department / commons.wikimedia.org Трое экспертов по взлому кодов из США, Австралии и Бельгии разгадали одно из шифрованных посланий серийного убийцы Зодиака, который совершал преступления в конце 1960-х годов и остался непойманным

Фото: David Oranchak / YouTube.com

Трое экспертов по взлому кодов из США, Австралии и Бельгии разгадали одно из шифрованных посланий серийного убийцы Зодиака, который совершал преступления в конце 1960-х годов и остался непойманным. Послание из 340 символов, известное как "Шифр 340", было отправлено в газету San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года.

Над разгадкой работали веб-дизайнер из Вирджинии Дэвид Оранчак, бельгийский программист Ярл Ван Эйке и математик из Австралии Сэм Блейк. Оранчак начал изучать шифры Зодиака в 2006 году и надеялся написать компьютерную программу, чтобы декодировать их, однако сделать это не удалось.

Сложность состояла в том, что в "Шифре 340" слова выстраивались вниз по диагонали, а иногда смещались в сторону по столбцу. По словам Оранчака, это сложный процесс создания кода, но его базовую схему можно найти по крайней мере в одном руководстве по кодам армии США 1950-х годов.

Расшифрованное энтузиастами послание Зодиака написано заглавными буквами без знаков препинания и с ошибкой в слове "рай" (paradice вместо paradise):

"Надеюсь, вы веселитесь, пытаясь поймать меня. Это был не я в телешоу, где поднимался вопрос обо мне. Я не боюсь газовой камеры, потому что она лишь скорее отправит меня в рай. Потому что у меня достаточно рабов, чтобы работать на меня, а у остальных нет ничего, когда они достигают рая, поэтому они боятся смерти. Я не боюсь, потому что знаю, что моя жизнь будет легкой в райской смерти".

The Zodiac Killer sent a cypher 51 years ago. A team of amateur codebreakers just cracked it. https://t.co/PmTs4CRMDH— The Washington Post (@washingtonpost) December 12, 2020

Шоу, о котором идет речь в послании - утреннее ток-шоу Джима Данбара на ТВ Сан-Франциско. В октябре 1969 года полиция Окленда приняла звонок от человека, представившегося Зодиаком. Он потребовал, чтобы на шоу Данбара пришел один из известных адвокатов - Ф. Ли Белли или Мелвин Беллай. В студию, куда прибыл последний, несколько раз позвонил "Зодиак" и сказал, что его зовут Сэм. Беллай согласился на встречу, но этот человек так и не пришел. Позже было установлено, что звонивший в полицию и "Сэм" - разные люди. Звонки совершались из психиатрической больницы.

Оранчак, Ван Эйке и Блейк передали расшифрованное письмо Зодиака ФБР. В Бюро подтвердили, что приписываемый убийце шифр был раскрыт частными лицами. Отделение ФБР в Сан-Франциско продолжает расследование.

"Убийца Зодиак терроризировал множество местностей по всей Северной Калифорнии, и, хотя прошли десятилетия, мы продолжаем добиваться справедливости для жертв этих жестоких преступлений", - говорится в заявлении ведомства, поступившем в редакцию San Francisco Chronicle. Бюро отказалось от дальнейших комментариев в связи с тем, что расследование продолжается, а также "из уважения к жертвам и их семьям".

Жертвами Зодиака официально считаются пять человек, еще двое выжили. С декабря 1968 по октябрь 1969 года он совершил нападение на три молодые пары - 17-летнего Дэвида Фарадея и 16-летнюю Бэтти Лу Дженсен, 17-летнего Майка Мажо и 22-летнюю Дарлин Элизабет Феррин, 20-летнего Брайана Келвина Хартнелла и 22-летнюю Сесилию Энн Шепард, а также на 29-летнего таксиста Пола Ли Стайна. Мажо и Хартнелл выжили.

Сам Зодиак в своих посланиях прессе заявлял об убийстве 37 человек и продолжал отправлять письма в газеты до начала 70-х. Два шифра преступника остаются неразгаданными. В одном из них он зашифровал свое имя. В 1969 году супружеская пара разгадала "Шифр 408": в нем Зодиак сообщил, что любит убивать, потому что "очень весело", и назвал людей самыми опасными животными. "Лучшим" в убийствах, писал преступник, является то, что после смерти он попадет в рай (это слово, как и в "Шифре 340", было написано с ошибкой), а те, кого он убил, станут его рабами. Зодиак в этой криптограмме отказался называть свое имя, так как это, по его словам, помешает ему собрать "коллекцию рабов для загробной жизни".

Существует множество теорий относительно личности убийцы, однако никому так и не было предъявлено обвинение по этому делу. Подозреваемым считался осужденный растлитель малолетних и ветеран ВМС Артур Ли Аллен, у него несколько раз проходили обыски. В 1992 году он умер в возрасте 58 лет от сердечного приступа.