Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сменил на своей странице в Twitter обложку, которой долгое время служила фотография с американским президентом Дональдом Трампом

Benjamin Netanyahu / twitter.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сменил на своей странице в Twitter обложку, которой долгое время служила фотография с американским президентом Дональдом Трампом. Снимок был сделан 15 сентября в Вашингтоне. В этот день Израиль при посредничестве США подписал исторические "Соглашения Авраама" - о мире с ОАЭ и о нормализации отношений с Бахрейном.

Это фото Нетаньяху использовал в качестве фона своего аккаунта всю осень и зиму минувшего года, отмечает NEWSru.co.il. Теперь вместо него используется кадр, на котором премьер получает вакцину от коронавируса, с надписью "Граждане Израиля, возвращаемся к жизни!"

СМИ обратили внимание на эту перемену на фоне беспорядков в США, устроенных сторонниками действующего президента, продолжающего оспаривать итоги выборов. В преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена в Вашингтоне, округ Колумбия введен режим ЧС. В день инаугурации 20 января в столицу страны будут стянуты 15 тысяч служащих нацгвардии.

Только за минувший год Израиль при посредничестве Дональда Трампа заключил четыре соглашения с арабскими странами: помимо уже упомянутых ОАЭ и Бахрейна, еврейское государство договорилось о нормализации отношений с Суданом и Марокко. Ранее - с Египтом и Иорданией. Кроме того, при Трампе США де-факто признали Иерусалим столицей Израиля и перенесли туда из Тель-Авива свое посольство, а также признали частью Израиля Голанские высоты.

В честь уходящего президента США названо несколько улиц и площадей в израильских городах и заложено поселение на Голанских высотах. После ноябрьских выборов в Соединенных Штатах Нетаньяху в своем Twitter поблагодарил Трампа за его дружбу, признание статуса Иерусалима и Голанских высот, "противодействие Ирану", исторические мирные соглашения и за то, что Трамп "поднял американо-израильские союзнические отношения на небывалые высоты".