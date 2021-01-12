Один из сотрудников полиции сфотографировался с протестующими

Timothy Burke / Twitter После беспорядков в Вашингтоне, при которых погибли пять человек, было задержано более 50 человек. Джо Байден назвал прорвавшихся в Капитолий людей террористами и призвал не сравнивать их с теми, кто выражает свою гражданскую позицию

FBI Washington Field / Twitter

Полиция Капитолия временно отстранила от службы двух сотрудников, которые во время беспорядков в Конгрессе США 6 января вместо сдерживания ворвавшихся в здание сторонников действующего президента Дональда Трампа фактически перешли на их сторону и оказывали им поддержку. Об этом сообщил в понедельник член Палаты представителей Конгресса Тим Райан (демократ от штата Огайо).

"Отстранены были два человека. Один - это сотрудник полиции, делавший селфи (с протестующими. - Прим. ТАСС), а второй - сотрудник, который надел бейсболку с надписью MAGA (лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой". - Прим. ТАСС) и начал помогать некоторым людям проходить, - приводит его слова телеканал CNN. - Исполняющий обязанности главы полиции [Капитолия] решил, что это можно квалифицировать как причину для немедленного отстранения".

По словам Тима Райана, в целом в отношении по меньшей мере 10-15 сотрудников полиции Капитолия в настоящее время ведется расследование. Он отметил также, что один человек был арестован. Однако конгрессмен не уточнил, является ли задержанный сотрудником полиции Капитолия или же бойцом Национальной гвардии.

"Основная идея в том, что полиция Капитолия изучает всех причастных, кто мог оказывать содействие (протестующим. - Прим. NEWSru.com) как на высоком уровне, так и на низовом", - пояснил конгрессмен.

Другой член Палаты представителей, демократ из Калифорнии Зои Лофгрен, которая возглавляет комитет, курирующий полицию Капитолия, добавила, что в рамках расследования изучаются видео из соцсетей. "Ряд социальных сетей выразили опасения по поводу того, что некоторые офицеры (полиции. - Прим. NEWSru.com), как следует из видео, могли сделать селфи с этими мятежниками (сторонниками Трампа. - Прим. NEWSru.com) или даже впустить их (внутрь Капитолия. - Прим. NEWSru.com)", - сказала Лофгрен. - Нам нужно тщательно расследовать это. Но я также знаю, что было много офицеров, которые проявили большую храбрость. Многие офицеры получили ранения, защищая Капитолий, и мы благодарны им за их патриотизм в защите этого храма демократии ".

Кроме того, власти проводят проверку в отношении семи полицейских из пяти других департаментов (из Нью-Йорка, Филадельфии, Сиэтла, Вирджинии и Техаса). Эти стражи порядка по неизвестным причинам находились в Вашингтоне в момент беспорядков. Их присутствие там прослежено по социальным сетям и другим источникам.

Сторонники республиканца Дональда Трампа 6 января ворвались в Конгресс США, пытаясь воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. По данным властей, в ходе беспорядков полицией была застрелена манифестантка. Кроме того, зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, которые были квалифицированы как ЧП медицинского характера. Десятки сотрудников полиции Капитолия получили ранения, а один из них умер после столкновений. Начальник полиции Капитолия Стивен Санд в связи с произошедшим подал в отставку и покинет свою должность 16 января.