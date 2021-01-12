Трамп утвердил в Вашингтоне режим ЧС в связи с инаугурацией Байдена, на которую официально приглашена Россия

USCapitol / Flickr.com Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и распорядился направить дополнительные федеральные силы для охраны правопорядка до и во время инаугурации нового главы Белого дома

The White House / Flickr.com

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и распорядился направить дополнительные федеральные силы для охраны правопорядка до и во время инаугурации нового главы Белого дома. Как сообщается на сайте Белого дома, экстренные меры продлятся по 24 января.

"Министерство внутренней безопасности Федерального агентства по ЧС уполномочено определять, мобилизовать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий ЧС. Чрезвычайные меры защиты <…> будут обеспечены за счет федерального финансирования на 100%", - говорится в сообщении Белого дома. После объявления режима ЧС власти Вашингтона смогут получить федеральное финансирование, а также воспользоваться ресурсами федеральных органов, таких как Агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Ранее режим ЧС ввели местные власти Вашингтона. С соответствующей просьбой к главе вашингтонской администрации на выходных обратилась мэр столицы Мюриэл Боузер в связи с потенциальными угрозами после беспорядков в Конгрессе.

Такое решение позволит федеральным властям выделить средства на оказание помощи городу в ускоренном режиме. При этом 44-й президент Барак Обама не выступал с аналогичным объявлением перед инаугурацией Трампа. Обычно главы государства вводят такого рода ЧС для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее в понедельник американские власти приняли решение начать усиление мер безопасности в связи с инаугурацией Байдена 20 января в американской столице на шесть дней раньше запланированного. В связи с этим до 20 января включительно расположенные рядом с Белым домом и Конгрессом административные комплексы, магазины и заведения общественного питания могут быть недоступны. При этом Национальная гвардия США может задействовать до 15 тыс. своих военнослужащих в рамках усиления мер безопасности в Вашингтоне.

В российском посольстве в Вашингтоне сообщили, что приглашение на инаугурацию избранного президента США Джозефа Байдена направлено в том числе и в адрес России. По данным ТАСС, планируется, что посол России в США Анатолий Антонов примет участие в церемонии в качестве гостя.

Накануне сообщалось, что с 16 по 20 января в столицах всех американских штатов и в Вашингтоне планируются вооруженные протесты, участники которых "призывают к "штурму" государственных, местных и федеральных правительственных судов и административных зданий в случае, если президент Трамп будет отстранен до дня инаугурации". В этот же день была обнародована резолюция о предполагаемом импичменте президента.

Протесты, по данным ФБР, готовят ультраправые активисты. Отчет был подготовлен отделением ФБР Миннеаполиса, ставшего одним из очагов массового протестного движения BLM и массовых беспорядков весной и летом 2020 года. Cпецслужба выпустила доклад 29 декабря 2020 года, то есть за неделю до того, как сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса по утверждению результатов президентских выборов.

По данным ФБР, "о готовности совершить насилие в поддержку своей идеологии" заявили "некоторые последователи" ультраправого экстремистского движения Boogaloo bois. Эта организация, по данным спецслужбы, также планирует провести 17 января "общенациональный вооруженный марш" на Капитолийском холме и во всех 50 капитолиях Соединенных Штатов.