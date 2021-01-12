ВСЕ ФОТО Российский миллиардер из списка Forbes и ряд бизнесменов получили "золотые паспорта" Мальты

giuseppemasci.me.com / DepositPhotos Не менее 300 предполагаемых выходцев из России и бывших советских республик получили "золотые паспорта" Мальты в 2019 году

ASphoto777 / DepositPhotos Среди получателей "золотых паспортов" значатся миллиардер из списка Forbes, основатель и совладелец компании "Технониколь" Сергей Колесников

Olga Borisova / wikimedia.org

Не менее 300 предполагаемых выходцев из России и бывших советских республик получили "золотые паспорта" Мальты в 2019 году, пишет РБК со ссылкой на опубликованный правительством Мальты список. Официально исходное гражданство участников госпрограммы не указывается, издание сделало вывод на основании формы имен в перечне.

Среди получателей "золотых паспортов" значатся миллиардер из списка Forbes, основатель и совладелец компании "Технониколь" Сергей Колесников, а также полные тезки российских бизнесменов. В их числе - основатель и совладелец сети магазинов "Петрович" Андриан Мельников, совладелец компании DataPro, сын экс-президента "Роснефти" Алексей Богданчиков, сооснователь ЛСР Георгий Ведерников, гендиректор "Русэнергосбыта" Андрей Зиновьев, акционер компании "Вертикаль" Георгий Чумбуридзе, совладелец фармацевтической комании "Валента Фарм" Антон Стрекалов.

Обладатель мальтийского гражданства может свободно передвигаться по территории Евросоюза, при этом для получения "золотого паспорта" соискателю достаточно было инвестировать 650 тысяч евро в национальный инвестфонд, приобрести или арендовать недвижимость и вложиться в государственные ценные бумаги.

В начале 2019 года Еврокомиссия указала на непрозрачность и риски программ "золотых" паспортов и виз с точки зрения отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов. Больше всего претензий у европейских властей возникло к программам Кипра, Мальты и Болгарии. Кипр, чьи "золотые паспорта" пользуются особым спросом у россиян, в феврале 2019-го ужесточил правила присвоения гражданства в обмен на инвестиции, но его программа все равно осталась самой доступной в Европе.

Впоследствии Кипр аннулировал паспорта ряда россиян, включая миллиардера Олега Дерипаску, разыскиваемых экс-банкиров Владимира Столяренко и Александра Бондаренко и членов их семей. В октябре 2020 года телеканал Al Jazeera выпустил фильм-расследование о причастности кипрских политиков к предоставлению гражданства инвесторам с криминальным прошлым. После этого Кипр решил отменить существующую программу "золотых паспортов".

В Никосии прошли протесты с требованием отставки скомпрометировавших себя политиков. На фоне скандала в отставку подал председатель парламента Кипра Димитрис Силлурис. Мальта не собирается приостанавливать свою программу выдачи "золотых паспортов", но ее условия ужесточились: соискатели будут подвергаться тщательной юридической проверке, а также должны один-три года пробыть в статусе резидента островного государства.