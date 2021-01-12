Икона, которую Милорад Додик, президент Республики Сербской, входящей в Боснию и Герцеговину (БиГ), подарил главе МИД России Сергею Лаврову, оценивается в 12,5 миллиона евро

СНСД - SNSD / Facebook На иконе заметна восковая печать Одесской краевой комиссии по охране памятников, работавшей с 1926 по 1930 год

СНСД - SNSD / Facebook

Икона, которую Милорад Додик, президент Республики Сербской, входящей в Боснию и Герцеговину (БиГ), подарил главе МИД России Сергею Лаврову, оценивается в 12,5 миллиона евро. Об этом со ссылкой на источники, близкие к правительству республики, сообщила боснийская телерадиокомпания BN Televizija.

На иконе заметна восковая печать Одесской краевой комиссии по охране памятников, работавшей с 1926 по 1930 год. В Киеве заявляли, что икона, история которой насчитывает порядка 300 лет, была украдена из музея в Луганске после начала конфликта в Донбассе.

По словам собеседников BN Televizija, икона ранее принадлежала одному из владельцев литовского банка UKIO Bank, у которого в 2013 году отозвали лицензию из-за банкротства. Этот банк упоминался в нескольких расследованиях OCCRP. По версии журналистов, офшорные компании открывали счета в литовском UKIO Bank и эстонском Danske Bank, утверждалось в расследовании. В 2019 году австрийская прокуратура, куда с заявлением обратился основатель фонда Hermitage Capital Билл Браудер, отказалась начинать расследование. Владелец обанкротившегося банка UKIO bank Владимир Романов в 2014 году получил убежище в России.

Между тем бывший глава "Тройки Диалог" миллиардер и меценат Рубен Варданян говорил, что исследование OCCRP содержит "вырванную из контекста информацию, интерпретацию и вымысел", отмечает РБК. По данным OCCRP, "Тройка Диалог" участвовала в отмывании почти 9 млрд долларов, включая средства виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называют "кошельком Путина".

После банкротства UKIO икона при невыясненных обстоятельствах попала на хранение в депозит Bank Srpska и оказалась на территории Боснии и Герцеговины. По словам посла БиГ в Москве Желько Самарджии, именно он передал икону сотрудникам аппарата президента Додика, где она оставалась до вручения Лаврову. Однако дипломат не смог объяснить, как икона попала на территорию БиГ.

Советник Додика Радован Ковачевич в декабре заявлял, что икона более 15 лет была в частной собственности и ее владельцы пожелали передать ее российскому министру. "Икона была в собственности одной семьи в Баня-Луке (столица Республики Сербской. - Прим. РБК) свыше 15 лет. Они пожелали, чтобы она была подарена Лаврову", - говорил советник. Ковачевич утверждал, что ее стоимость не превышает 100-200 евро.

"Икона, разумеется, имеет сентиментальную ценность, потому что речь идет об освященной православной иконе, но у нее нет значимой материальной ценности", - заверил он.

Сам Додик говорил, что скандал вокруг иконы раздули СМИ. А источник, близкий к аппарату президента БиГ утверждает, что в окружении Додика в качестве возможного выхода из ситуации теперь рассматривают вариант с подменой старинной иконы на ее копию.

Сергей Лавров получил икону в подарок во время рабочего визита в Боснию и Герцеговину, длившегося с 14 по 15 декабря. Впоследствии посольство Украины направило в МИД Боснии и Герцеговины ноту с требованием объяснить, почему Лаврову подарили найденную на "оккупированной" Россией территории икону. Как заявили в Киеве, образ, предположительно, является украинским культурным наследием. Дипломаты попросили объяснить ее происхождение и вернуть Украине. Боснийская прокуратура начала проверку для установления происхождения артефакта. В результате 23 декабря МИД России вернул икону обратно для выяснения ее происхождения. К расследованию подключился Интерпол.

Представитель Хорватии в президиуме Боснии и Герцеговины Желько Комшич заявил, что, если икона действительно из Украины и была вывезена во время конфликта на Донбассе, то "она украдена, и кто-то должен сесть в тюрьму".

"При всем уважении к РФ как великой и мощной державе, мы не согласны быть русскими пешками на Балканах в их играх и разборках со странами Евросоюза или членами НАТО", - добавил Комшич. Лавров, комментируя демарш, предположил, что члены президиума "явно действуют по чьей-то подсказке и, скорее всего, выражают интересы не своих избирателей, по крайней мере большинства своих избирателей, а интересы внешних сил". Он назвал инцидент несущественным для позиции России и развития отношений с народами Боснии и Герцеговины.