Борис Прокошев

Борис Прокошев / Одноклассники

Интерпол объявил в международный розыск двух граждан РФ и одного гражданина Португалии по делу о мощном взрыве в порту Бейрута в августе прошлого года. Об этом сообщают Associated Press и NNA.

Интерпол выдал "красные уведомления" на владельца и капитана судна Rhosus - на нем в 2013 году в порт привезли нитрат аммония. В 2014 году вещество выгрузили с судна на склад.

Сотрудники правоохранительных органов государства, в котором находятся разыскиваемые, могут их и не арестовывать - уведомления не являются ордерами на арест. В открытом доступе "красные уведомления" еще не опубликованы.

Имена объявленных в розыск официально не называются, однако, по данным СМИ, речь идет о бывшем капитане судна Борисе Прокошеве и российском бизнесмене Игоре Гречушкине, проживающем на Кипре. Он купил судно Rhosus в 2012 году. Объявленного в розыск португальца зовут Хорхе Мануэль Мирра Нето Морейра, пишет "Новая газета".

Судно Rhosus, перевозившее 2750 тонн селитры из грузинского Батуми в Мозамбик, в сентябре 2013 года сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту. Инспекция, обследовав Rhosus, запретила экипажу выводить судно из порта. Часть экипажа ливанские власти отпустили, но оставили четверых моряков, которым запретили сходить на землю до появления сменного экипажа. Владелец, по словам моряков, фактически бросил судно - юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus, работавшего под молдавским флагом. Из-за рисков, связанных с хранением аммиачной селитры на борту судна, руководство порта переместило груз в один из складов на берегу.

Из-за взрыва 4 августа аммиачной селитры в порту Бейрута погибли 200 человек, тысячи людей пострадали. Власти оценили ущерб от случившегося в сумму более 10 миллиардов долларов. Судно, на котором селитра попала в Бейрут в 2013 году, было взято в лизинг Гречушкиным. Ранее Ливан потребовал заочно арестовать предпринимателя и бывшего капитана Rhosus.

Бывший капитан судна Борис Прокошев рассказал, что был нанят судовладельцем в 2013 году в Турции после того, как команда Rhosus уволилась из-за невыплаченной зарплаты. По словам Прокошева, за перевозку селитры в Африку Гречушкину заплатили 1 миллион долларов.

В рамках расследования в Ливане были арестованы почти 30 человек. Под следствием оказались и высокопоставленные чиновники. В декабре прокурор Фади Савван предъявил обвинения бывшему и. о. премьер-министра Ливана Хасану Диабу и трем экс-министрам, которых подозревают в халатности.