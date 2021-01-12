Twitter навсегда заблокировал 70 тысяч аккаунтов последователей теории заговора QAnon

Moscow-Live / Акишин Вячеслав Социальная сеть Twitter после штурма Капитолия заблокировала более 70 тысяч аккаунтов за распространение теории заговора QAnon

Blink O'fanaye / Flickr.com

Социальная сеть Twitter после штурма Капитолия безвозвратно заблокировала более 70 тысяч аккаунтов за распространение теории заговора QAnon, согласно которой президент США Дональд Трамп противостоит обществу сатанистов и сексуальных эксплуататоров, куда входят лидеры демократов.

"Мы <...> будем принимать строгие меры в отношении поведения, которое может нанести вред офлайн. Учитывая события в Вашингтоне, округ Колумбия, и повышенный риск причинения вреда, мы начали приостанавливать работу тысяч учетных записей, которые в основном были предназначены для обмена контентом QAnon в пятницу днем", - говорится в блоге Twitter.

Отмечается, что многие из заблокированных пользователей владели несколькими аккаунтами: начиная с 8 января была приостановлена работа более 70 тысяч учетных записей, задействованных в масштабном распространении "вредоносного контента, связанного с QAnon".

Учетные записи, которые опубликовали или ретвитнули связанный с этим контент, будут по-прежнему иметь ограниченную видимость в поиске, и Twitter запрещает рекомендовать их другим. "Важно, чтобы типы учетных записей, которые в основном не участвуют в обмене этими материалами, могли видеть разные точки зрения в открытом публичном обсуждении", - уточняется в сообщении. Кроме того, начиная с 12 января сервис запрещает отвечать на твиты, помеченные как нарушения политики в отношении честности общественных мероприятий, ставить лайки или ретвиты.

Согласно теории QAnon, миром управляет общество сатанистов, которое плетет интриги против Трампа и занимается сексуальной эксплуатацией детей. Его сторонники считают, что в это общество входят многие высокопоставленные демократы, включая Хиллари Клинтон, Барака Обаму и Джорджа Сороса, а также голливудские звезды и религиозные деятели, в том числе папа римский Франциск и Далай-лама.

9 января социальная сеть Twitter навсегда заблокировала учетную запись Дональда Трампа "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Такое решение было принято после анализа последних твитов Трампа и "контекста вокруг них" - в частности того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами.

В одном из них президент заявил, что голоса 75 млн поддержавших его "великих американских патриотов" еще долго будут иметь "гигантское значение" и "не будут подвергаться неуважению или несправедливому обращению ни в каком виде или форме". В другом посте он сообщил, что не пойдет на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января.

Администрация Twitter сочла, что эти сообщения могут "поощрить и вдохновить" сторонников Трампа на повторение событий 6 января, а также говорят о том, что уходящий глава Белого дома не собирается мирно передавать власть и поддерживает насильственные действия протестующих у Капитолия. Твит Трампа об инаугурации в Twitter расценили как поощрение возможного насилия на церемонии.

В ответ действующий президент обвинил соцсеть в "запрете свободы слова" и попытался задействовать другие аккаунты для распространения своих заявлений, в том числе официальную президентскую учетную запись @POTUS, которая не принадлежит Трампу лично. Twitter оперативно пресек это. Ранее Трампу также запретили публиковать сообщения в Facebook и Instagram. В мире блокировку личного аккаунта президента США в Twitter восприняли настороженно, указав на опасность прецедента.