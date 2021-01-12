Twitter навсегда заблокировал 70 тысяч аккаунтов последователей теории заговора QAnon
Moscow-Live / Акишин Вячеслав
Twitter навсегда заблокировал 70 тысяч аккаунтов последователей теории заговора QAnon Социальная сеть Twitter после штурма Капитолия заблокировала более 70 тысяч аккаунтов за распространение теории заговора QAnon
 
 
 
Twitter навсегда заблокировал 70 тысяч аккаунтов последователей теории заговора QAnon
Moscow-Live / Акишин Вячеслав
 
 
 
Социальная сеть Twitter после штурма Капитолия заблокировала более 70 тысяч аккаунтов за распространение теории заговора QAnon
Blink O'fanaye / Flickr.com

Социальная сеть Twitter после штурма Капитолия безвозвратно заблокировала более 70 тысяч аккаунтов за распространение теории заговора QAnon, согласно которой президент США Дональд Трамп противостоит обществу сатанистов и сексуальных эксплуататоров, куда входят лидеры демократов.

"Мы <...> будем принимать строгие меры в отношении поведения, которое может нанести вред офлайн. Учитывая события в Вашингтоне, округ Колумбия, и повышенный риск причинения вреда, мы начали приостанавливать работу тысяч учетных записей, которые в основном были предназначены для обмена контентом QAnon в пятницу днем", - говорится в блоге Twitter.

Отмечается, что многие из заблокированных пользователей владели несколькими аккаунтами: начиная с 8 января была приостановлена работа более 70 тысяч учетных записей, задействованных в масштабном распространении "вредоносного контента, связанного с QAnon".

Учетные записи, которые опубликовали или ретвитнули связанный с этим контент, будут по-прежнему иметь ограниченную видимость в поиске, и Twitter запрещает рекомендовать их другим. "Важно, чтобы типы учетных записей, которые в основном не участвуют в обмене этими материалами, могли видеть разные точки зрения в открытом публичном обсуждении", - уточняется в сообщении. Кроме того, начиная с 12 января сервис запрещает отвечать на твиты, помеченные как нарушения политики в отношении честности общественных мероприятий, ставить лайки или ретвиты.

Согласно теории QAnon, миром управляет общество сатанистов, которое плетет интриги против Трампа и занимается сексуальной эксплуатацией детей. Его сторонники считают, что в это общество входят многие высокопоставленные демократы, включая Хиллари Клинтон, Барака Обаму и Джорджа Сороса, а также голливудские звезды и религиозные деятели, в том числе папа римский Франциск и Далай-лама.

9 января социальная сеть Twitter навсегда заблокировала учетную запись Дональда Трампа "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Такое решение было принято после анализа последних твитов Трампа и "контекста вокруг них" - в частности того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами.

В одном из них президент заявил, что голоса 75 млн поддержавших его "великих американских патриотов" еще долго будут иметь "гигантское значение" и "не будут подвергаться неуважению или несправедливому обращению ни в каком виде или форме". В другом посте он сообщил, что не пойдет на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января.

Администрация Twitter сочла, что эти сообщения могут "поощрить и вдохновить" сторонников Трампа на повторение событий 6 января, а также говорят о том, что уходящий глава Белого дома не собирается мирно передавать власть и поддерживает насильственные действия протестующих у Капитолия. Твит Трампа об инаугурации в Twitter расценили как поощрение возможного насилия на церемонии.

В ответ действующий президент обвинил соцсеть в "запрете свободы слова" и попытался задействовать другие аккаунты для распространения своих заявлений, в том числе официальную президентскую учетную запись @POTUS, которая не принадлежит Трампу лично. Twitter оперативно пресек это. Ранее Трампу также запретили публиковать сообщения в Facebook и Instagram. В мире блокировку личного аккаунта президента США в Twitter восприняли настороженно, указав на опасность прецедента.