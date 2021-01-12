Голландское ТВ показало кадры, на которых таможенники Нидерландов конфискуют у прибывших из Великобритании водителей бутерброды с ветчиной, объясняя это тем, что теперь британцам не разрешается ввозить в страны ЕС определенные продукты
Voyagerix / DepositPhotos
Голландское ТВ показало кадры, на которых таможенники Нидерландов конфискуют у прибывших из Великобритании водителей бутерброды с ветчиной, объясняя это тем, что теперь британцам не разрешается ввозить в страны ЕС определенные продукты С 1 января в ЕС нельзя ввозить POAO (продукты животного происхождения), содержащие мясо или молочные продукты (например, сэндвич с ветчиной и сыром), говорится в руководстве Defra для коммерческих водителей
 
 
 
Голландское ТВ показало кадры, на которых таможенники Нидерландов конфискуют у прибывших из Великобритании водителей бутерброды с ветчиной, объясняя это тем, что теперь британцам не разрешается ввозить в страны ЕС определенные продукты
Voyagerix / DepositPhotos
 
 
 
С 1 января в ЕС нельзя ввозить POAO (продукты животного происхождения), содержащие мясо или молочные продукты (например, сэндвич с ветчиной и сыром), говорится в руководстве Defra для коммерческих водителей
Pixabay.com

Голландское ТВ показало кадры, на которых таможенники Нидерландов конфискуют у прибывших из Великобритании водителей бутерброды с ветчиной, объясняя это тем, что теперь британцам не разрешается ввозить в страны ЕС определенные продукты. Отрывок из видеосюжета приводит на своем сайте британская газета Guardian.

На кадрах видно, как таможенники объясняют автомобилистам из Британии, что им больше не разрешается ввозить в страны Евросоюза такие продукты, как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное. Один из водителей, у которого были при себе бутерброды с ветчиной, спросил, можно ли оставить себе хотя бы хлеб, но голландские таможенники ответили отказом. "Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль", - сказал таможенник.

Запрет вступил в силу в первый день Нового года с окончанием переходного периода Brexit, когда британский Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских районов (Defra) заявил, что путешественники должны "использовать, потреблять или утилизировать" запрещенные предметы во время поездки или до пересечения границы.

С 1 января в ЕС нельзя ввозить POAO (продукты животного происхождения), содержащие мясо или молочные продукты (например, сэндвич с ветчиной и сыром), говорится в руководстве Defra для коммерческих водителей. Европейская комиссия заявляет, что запрет необходим, потому что мясо и молочные продукты могут содержать патогены, вызывающие болезни животных, такие как ящур или чума свиней, и "продолжают представлять реальную угрозу здоровью животных во всем Европейском союзе".


Ранее Европарламент объявил о намерении ратифицировать соглашение между ЕС и Великобританией о торговле и сотрудничестве после Brexit на плановой сессии в марте, призвав в связи с этим продлить период временного применения соглашения. Лидеры ведущих фракций Европарламента дали понять, что не будут организовывать никаких внеплановых сессий специально для ратификации соглашения о Brexit.