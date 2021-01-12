Голландское ТВ показало кадры, на которых таможенники Нидерландов конфискуют у прибывших из Великобритании водителей бутерброды с ветчиной, объясняя это тем, что теперь британцам не разрешается ввозить в страны ЕС определенные продукты

Voyagerix / DepositPhotos С 1 января в ЕС нельзя ввозить POAO (продукты животного происхождения), содержащие мясо или молочные продукты (например, сэндвич с ветчиной и сыром), говорится в руководстве Defra для коммерческих водителей

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Голландское ТВ показало кадры, на которых таможенники Нидерландов конфискуют у прибывших из Великобритании водителей бутерброды с ветчиной, объясняя это тем, что теперь британцам не разрешается ввозить в страны ЕС определенные продукты. Отрывок из видеосюжета приводит на своем сайте британская газета Guardian.

На кадрах видно, как таможенники объясняют автомобилистам из Британии, что им больше не разрешается ввозить в страны Евросоюза такие продукты, как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное. Один из водителей, у которого были при себе бутерброды с ветчиной, спросил, можно ли оставить себе хотя бы хлеб, но голландские таможенники ответили отказом. "Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль", - сказал таможенник.

Запрет вступил в силу в первый день Нового года с окончанием переходного периода Brexit, когда британский Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских районов (Defra) заявил, что путешественники должны "использовать, потреблять или утилизировать" запрещенные предметы во время поездки или до пересечения границы.

С 1 января в ЕС нельзя ввозить POAO (продукты животного происхождения), содержащие мясо или молочные продукты (например, сэндвич с ветчиной и сыром), говорится в руководстве Defra для коммерческих водителей. Европейская комиссия заявляет, что запрет необходим, потому что мясо и молочные продукты могут содержать патогены, вызывающие болезни животных, такие как ящур или чума свиней, и "продолжают представлять реальную угрозу здоровью животных во всем Европейском союзе".

Next time people tell you there's no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB — OwenAdamsYT (@OwenAdamsYT1) January 10, 2021

Ранее Европарламент объявил о намерении ратифицировать соглашение между ЕС и Великобританией о торговле и сотрудничестве после Brexit на плановой сессии в марте, призвав в связи с этим продлить период временного применения соглашения. Лидеры ведущих фракций Европарламента дали понять, что не будут организовывать никаких внеплановых сессий специально для ратификации соглашения о Brexit.