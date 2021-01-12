Президент Молдавии Майя Санду отправилась с первым официальным визитом на Украину на автомобиле

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Президент Молдавии Майя Санду отправилась с первым официальным визитом на Украину на автомобиле, сообщает молдавская газета Ziarul de Garda со ссылкой на пресс-службу президента.

Пресс-секретарь президента Сорина Штефырца пояснила, что делегация решила добраться до Киева на машине, а не на самолете, так как это снижает расходы. По ее словам, это наиболее эффективный способ передвижения во время пандемии. В состав молдавской делегации входят, помимо президента, девять человек, в том числе советник президента по внешней политике Кристина Герасимов, посол Моладвии на Украине Руслан Болбочан, советник президента по энергетике Серджиу Тофилат. Это первая официальная зарубежная поездка Санду.

По данным ТАСС, в последний раз главы Молдавии и Украины встречались в Киеве еще в 2015 году, когда президентами стран были соответственно Петр Порошенко и Николай Тимофти. Бывший президент Молдавии Игорь Додон, проигравший выборы Санду, в столицу соседней страны не приезжал.

О своем желании совершить первый официальный зарубежный визит в качестве президента именно на Украину Санду заявила еще до инаугурации. 20 ноября она сообщила, что будет рада пообщаться с президентом Владимиром Зеленским на тему двусторонних отношений, так как считает их недостаточно развитыми и находящимися в стагнации.

"Мы должны восстановить, починить отношения между нашими государствами", - отметила Санду. При этом она уточнила, что одной из целей ее визита должна стать активизация двустороннего взаимодействия для сближения с ЕС. "И Молдавия, и Украина задекларировали, что однажды мы вступим в Евросоюз. Но для этого нам необходимо измениться, ввести европейские стандарты, построить сильное государство, которое будет преодолевать коррупцию, иметь прозрачное управление и высокие стандарты жизни. Я верю, что нам проще делать это вместе", - пояснила она.

В офисе украинского лидера уточнили, что в ходе визита в Киев Санду проведет переговоры с Зеленским и подпишет ряд неких двусторонних документов. Известно, что в программе визита предусмотрены встреча делегаций двух стран и переговоры Санду с главами парламента и правительства Украины.

Как заявил посол Украины в Кишиневе Марко Шевченко, главы двух государств обсудят самый широкий круг вопросов, включая борьбу с пандемией коронавируса, вопросы взаимной поддержки на международной арене, экономическое сотрудничество, новые инфраструктурные и туристические проекты. Также в Кишиневе предложили поднять вопрос молдавской собственности, оставшейся на территории Украины после распада СССР, включая молдавские санатории в Трускавце, Одессе и ряд ведомственных пансионатов на берегу Черного моря, гранитные карьеры в Первомайске и Черновцах. По его мнению, ряд предприятий при участии украинских чиновников "преднамеренно банкротят, чтобы приватизировать по смехотворным ценам".

Ранее Санду заявляла, что намерена активизировать переговорный процесс по Приднестровью в формате "пять плюс два", который в последнее время "утратил функциональность". "По вопросу Приднестровья складывается впечатление, что между Украиной и Молдавией может быть достигнут консенсус: договоренности по оказанию совместного давления, по изоляции, удушению Приднестровья как инструментам давления на Россию", - предположил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института политики Руслан Бортник.

По мнению эксперта, в отношении Приднестровья Санду хотелось бы вернуть регион в состав Молдавии на своих условиях. "Для Украины же Приднестровье - это еще один способ давить на Россию в части достижений каких-то уступок по Донбассу или по Крыму", - отметил он. В этой части интересы Зеленского и Санду совпадают, что может привести к обострению ситуации вокруг Приднестровья.

Также в числе вопросов на переговорах может войти вопрос связи экс-президента Украины Петра Порошенко и бежавшего из Молдавии бывшего лидера Демократической партии, бизнесмена Владимира Плахотнюка. По словам эксперта, Порошенко остается фигурой, которая может организовать и возглавить новый "майдан" против Зеленского, а Плахотнюк остается партнером бывшего президента и сохраняет определенное влияние в Молдавии.

Среди тем переговоров Санду и Зеленского, по мнению Бортника, может оказаться реанимация проектов типа ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) с участием тех стран, которые не вошли ни в НАТО, ни в ЕС, но и не являются частью системы безопасности России. Целью этого может быть получение поддержки новой администрации США.

Следующий зарубежный визит Санду запланирован на начало следующей недели и пройдет в Брюсселе, после чего она может быть готова посетить Россию для обсуждения "тем постоянной повестки: торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта".