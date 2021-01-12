Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед послами стран ЕС

Фото с сайта президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед послами стран ЕС

Фото с сайта президента Турции

Возникшая из-за Brexit неопределенность будет преодолена после вхождения Турции в состав Евросоюза, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство", - цитирует выступление Эрдогана в Анкаре перед послами стран ЕС агентство Anadolu.

Кроме того, по словам турецкого президента, "Восточное Средиземноморье должно перестать быть ареной конкуренции или противостояния". "Необходимо наладить сотрудничество, которое будет отвечать интересам всех сторон в регионе", - подчеркнул он, выразив также надежду, что "зондирующие переговоры с Грецией в январе ознаменуют новую эру" в отношениях между Анкарой и Афинами.

В последние месяцы в Турции неоднократно заявляли, что страна видит себя частью Европейского союза.

В декабре Эрдоган заявил, что Турция ждет от ЕС полноправного членства, а не санкций. Так он прокомментировал возможность введения против страны санкций ЕС и США из-за покупки российских систем С-400. 14 декабря госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении санкций против Турции. Тогда же ЕС решил расширить санкции против Анкары из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье.

Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время ЕЭС) в 1963 году, а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Переговоры о вступлении начались в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий.

В 2019 году в докладе Еврокомиссии говорилось, что Анкара продолжает отдаляться от Брюсселя в вопросах верховенства закона и соблюдения фундаментальных прав. В документе также указывалось, что переговоры о членстве в Евросоюзе зашли в тупик.