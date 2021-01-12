Дональд Трамп, 12 января 2021 года

The White House / YouTube

Президент США Дональд Трамп во вторник назвал "абсолютно нелепой" попытку демократов в Палате представителей отстранить его от власти, сообщает агентство Bloomberg.

Выступая перед камерами впервые c прошлой недели, Трамп отметил, что намерения применить процесс импичмента вызовут "очень сильный гнев". При этом президент-республиканец не упомянул беспорядков в Вашингтоне, в которых 6 января участвовали его сторонники. Они ворвались в Капитолий и сорвали утверждение Конгрессом итогов президентских выборов. Во время беспорядков погибли 5 человек.

Ряд американских СМИ отмечают, что президент прокомментировал ситуацию перед вылетом в Техас, где позднее во вторник ожидается его выступление.

12 января в Палату представителей США внесли резолюцию об объявлении импичмента Трампу за его предполагаемую роль в разжигании беспорядков в Капитолии 6 января. В среду в палате пройдет голосование по объявлению импичмента Трампу, передает "Интерфакс".

11 января в Палату представителей Конгресса США внесли резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-ой поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа. 25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, когда парламентарии занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, а часть конгрессменов эвакуировали.

Когда в Капитолии восстановили порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена. Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несет ответственность за произошедшие беспорядки. Как подчеркнули конгрессмены, Дональд Трамп своим поведением в день беспорядков у Капитолия "продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту".