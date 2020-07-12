Фото: Team Trump / twitter.com Президент США Дональд Трамп при посещении Национального военно-медицинского центра в пригороде Вашингтона впервые после начала пандемии коронавируса надел защитную медицинскую маску

Фото: Team Trump / twitter.com

Президент США Дональд Трамп при посещении Национального военно-медицинского центра в пригороде Вашингтона впервые после начала пандемии коронавируса надел защитную медицинскую маску, обращает внимание британская телерадиокорпорация BBC.

"Я думаю, что когда вы находитесь в больнице, особенно в этой конкретной обстановке, когда вы разговариваете с большим количеством солдат, людей, которые в некоторых случаях только что были на операционном столе, считаю, что это отличная вещь - надевать маску", - сказал Трамп журналистам.

"Я никогда не был против масок, я просто считаю, что для всего есть свое время и место", - подчеркнул президент.

В прошлом президент упорно отказывался носить маску на публике. По данным агентства Associated Press, глава Белого дома высказывался на их счет неоднозначно. Он признавал, что было бы уместным надевать маски в помещениях, где люди находятся близко друг к другу. Но также, к примеру, обвинял журналистов в том, что они носят маски лишь для того, чтобы выглядеть политкорректными.

Associated Press также приводит высказывания людей из близкого окружения Трампа, не называя имен. По их словам, президент не любит ходить в маске, полагая, что она создает впечатление слабости.