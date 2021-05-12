Израильские военные уничтожили две ракетные установки в Газе

Israel Defense Forces / Twitter Вечером 12 мая продолжаются ракетные удары по Израилю

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Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду нанесли в секторе Газа удар по 14-этажному зданию, внутри которого размещены структуры радикального палестинского движения ХАМАС.

"Только что истребители ЦАХАЛ ударили по 14-этажному зданию на юге Газы. В нем размещены органы военной разведки и объекты инфраструктуры ХАМАС, которые используются для передачи военно-тактической информации", - говорится в сообщении, размещенном на странице военных в Twitter.

Ранее в среду в центральной части сектора Газа ракетным ударом Израиля было разрушено 16-этажное строение Бурдж аш-Шурук ("Башня аш-Шурук"). Там располагались офисы палестинских телеканалов, информационных изданий и компаний, коммерческие магазины и жилые помещения. Во вторник были разрушены Бурдж-Ханади ("Башня Ханади") - 14-этажная высотка, где размещались гостиничные номера и офисные помещения, а также 8-этажное строение Бурдж аль-Джаухара ("Башня Джаухара"), в которой находились квартиры, офис телеканала "Аль-Мамляка" и другие СМИ сектора Газа, передает ТАСС. Все находившиеся в зданиях люди были оперативно эвакуированы после уведомления израильской стороны о готовящихся ударах.

Крупнейшее с 2014 года обострение палестинского конфликта произошло после нескольких дней столкновений между арабскими протестующими и израильской полицией в районе мечети Аль-Акса. Поводом для беспорядков стало рассмотрение в израильском суде вопроса о выселении нескольких палестинских семей из их домов в районе Храмовой горы в Иерусалиме.

Обратившаяся в суд израильская организация "Нахалат Шимон" утверждает, что права на дома имеют еврейские переселенцы. Палестинцы в свою очередь считают действия Израиля по выселению людей незаконными.

На фоне столкновений Верховный суд Израиля перенес рассмотрение этого вопроса на месяц, передает РБК.

В течение недели столкновения происходили в основном в Иерусалиме, однако 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС (признана террористической в ряде стран мира, в том числе в США и ЕС), потребовавшая от Израиля отвести полицию от Храмовой горы.

После того как Израиль отказался выполнить требования ХАМАС, члены группировки начали обстрел территории страны из самодельных ракетных установок. В ХАМАС утверждают, что в сторону Тель-Авива было запушено 137 снарядов. The Times of Israel назвали обстрел самым масштабным в истории города.

Атакам также подверглись города Беэр-Шева, Ашкелон и Холон, а также международный аэропорт Бен Гурион. Все полеты гражданской авиации были приостановлены, а самолеты, следовавшие в Израиль, перенаправлялись на Кипр.

Американские авиакомпании Delta и United Airlines объявили, что временно приостанавливают рейсы в Тель-Авив.

Обстрелы и беспорядки продолжаются

Вечером 12 мая ХАМАС вновь устроила массированный обстрел израильских территорий. Группировка заявила, что за три дня противостояния в сторону Израиля были выпущены более 1000 снарядов.

Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" перехватила часть снарядов, однако некоторые достигли цели и начали разрываться в жилых кварталах. Очевидцы сообщали о попадании снарядов в пассажирский автобус, а также в резервуар с нефтепродуктами, относящийся к инфраструктуре Трансизраильского трубопровода.

В результате ракетных обстрелов 11 мая погибли три человека на территории Израиля. Одна женщина погибла при обстреле в Ришон ле-Ционе, две - в Ашкелоне. Среди погибших - гражданка Индии, работавшая сиделкой у пожилой женщины. Десятки израильтян получили ранения.

12 мая погибли трое израильтян: отец и его 16-летняя дочь при попадании ракеты в машину в Лоде и военнослужащий при попадании в джип противотанковой ракеты около границы с сектором Газа, сообщает NEWSru Israel.

МИД Израиля также сообщал, что из-за прямого попадания ракеты в дом в Сдероте погиб шестилетний ребенок.

Израиль ответил очередными авиаударами по сектору Газа. Палестинские власти утверждают, что жертвами обстрелов с начала конфликта стали 56 местных жителей, около 300 получили ранения различной степени тяжести. В свою очередь Армия обороны Израиля сообщила, что атакам подверглись здания, в которых находились пункты управления ХАМАС.

Армия обороны Израиля начала стягивать бронетехнику к границе с сектором Газа. Последний раз израильские военные входили в этот регион в 2014 году с целью уничтожения пусковых установок ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил действия палестинцев и пообещал, что ХАМАС и другие группировки заплатят высокую цену за ракетные обстрелы Израиля. "Они поплатятся собственными жизнями", - заявил он.

В свою очередь лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что если Израиль не откажется от эскалации, то группировка будет оказывать яростное сопротивление.

В свою очередь президент Палестины Махмуд Аббас обвинил Израиль в "этнических чистках". "Израильские оккупанты совершают военные преступления и проводят этнические чистки, направленные против присутствия палестинцев в Иерусалиме, - приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. - Иерусалим - навеки столица Государства Палестина, альтернативы которой мы не приемлем".

Он также призвал всех палестинцев объединиться и дать отпор Израилю. "Я призываю единую Палестину противостоять варварской агрессии израильских оккупантов. <...> Иерусалим останется палестинским, давайте оставим позади наши [внутренние] разногласия", - сказал Аббас.

Одновременно с обстрелами продолжаются столкновения арабов с полицией на израильской территории. Так, полиция открыла огонь, разгоняя демонстрантов в городе Лод, где второй день продолжаются массовые беспорядки. Их участники атаковали даже городскую управу. Разгонять протестующих полицейские начали после наступления комендантского часа, объявленного властями.

При этом в Лоде, где еврейские районы соседствуют с арабскими кварталами, в нападениях участвовали представители обеих сторон. Израильтяне утверждают, что палестинцы атаковали в том числе рестораны кошерной еды, а арабы говорили о нападениях еврейских радикалов на прохожих. Мэр Лода Яир Ревиво призвал Биньямина Нетаньяху ввести в город войска.

Столкновения продолжились также в Иерусалиме, на западном берегу реки Иордан, в некоторых израильских городах.

Реакция международного сообщества

Внешнеполитическая служба Евросоюза заявила, что насилие на Западном берегу реки Иордан нужно прекратить немедленно. "Ракетные обстрелы гражданского населения в Израиле из сектора Газа абсолютно неприемлемы и ведут к эскалации", - заявили в ЕС.

В Госдепартаменте США выразили озабоченность ситуацией. Внешнеполитическое ведомство осудило атаки как со стороны Израиля, так и со стороны сектора Газа. Однако в Вашингтоне отметили, что признают право еврейского государства на защиту своей территории.

Схожую позицию выразил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он назвал абсолютно неприемлемыми обстрелы Израиля со стороны сектора Газа.

Представители европейских стран в Совете Безопасности ООН призвали Израиль проявлять сдержанность при проведении операции в Газе. "Мы осуждаем ракетные обстрелы из сектора Газа против гражданского населения Израиля. Они совершенно неприемлемы и должны прекратиться немедленно, - отмечается в заявлении постоянных представителей Эстонии, Франции, Ирландии и Норвегии. - Большое количество жертв среди гражданских лиц, включая детей, в результате израильских ударов по Газе и среди израильтян в результате ракетных обстрелов из Газы также вызывают обеспокоенность и неприемлемы. Хотя мы признаем право Израиля на самооборону, мы призываем силы безопасности Израиля проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить мирных жителей в соответствии с международным гуманитарным правом".

Организация исламского сотрудничества, лидер Арабской лиги Абул Гейт, а также верховный лидер Ирана Али Хаменеи возложили ответственность за эскалацию на Израиль.

С осуждением действий Израиля также выступила Турция. Там политику Иерусалима назвали провокационной и агрессивной.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на фоне сообщений о гибели гражданского населения призвал израильские власти к "максимальной сдержанности и адекватному применению силы". При этом он назвал неприемлемыми обстрелы израильских городов.

МИД РФ осудил атаки на мирное население в зоне конфликта и призвало стороны к сдержанности. А замглавы МИД России Сергей Вершинин 12 мая призвал Израиль немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных территориях. "Выступаем за немедленное и полное прекращение всей поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях в соответствии с многочисленными решениями Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН", - заявил он.