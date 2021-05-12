Группировка ХАМАС обстреляла внедорожник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) возле израильского поселения Натив ха-Асара из российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет", пишет The Jerusalem Post.

Как сообщает издание, незадолго до атак ЦАХАЛ рекомендовал жителям сектора Газа оставаться дома из опасений, что ХАМАС может начать обстрел из минометов ближнего действия, ПТУР или снайперского оружия. Инцидент с джипом произошел вскоре после снятия предупреждения, находившиеся в машине люди были серьезно ранены, один из них скончался.

ХАМАС продолжил обстрел, когда раненых пытались эвакуировать с места происшествия. The Times of Israel сообщает, что пострадали три человека. В итоге раненых все же удалось доставить в больницу, где они продолжат лечение.

New footage from the targeting site with two anti-tank missiles in Netiv Ha'asara, northern Gaza Strip#GazaUnderAttack #FreePalestine pic.twitter.com/xjocEMlPtH — ???????? Harays Haliban ???????? (@harays67) May 12, 2021

Противотанковый ракетный комплекс "Корнет" разработан тульским "Конструкторским бюро приборостроения". По данным РИА "Новости", о наличии "Корнетов" у палестинских боевиков в секторе Газа стало известно в 2010 году. По версии, которая была тогда озвучена израильскими СМИ, комплексы попали туда из Сирии. В 2011 году Израиль утверждал, что палестинские боевики использовали ПТРК "Корнет" при обстреле школьного автобуса. Заявления о поставках "Корнетов" ХАМАСу Тель-Авив делал и позднее.

С начала очередного обострения израильско-палестинского конфликта из сектора Газа в сторону Израиля выпустили более 1000 ракет. В ответ на обстрелы из сектора Газа израильская армия продолжает удары по объектам ХАМАС. Судя по имеющейся информации, подавляющее большинство убитых в Газе - командиры и боевики террористических организаций, многие из которых были причастны к ракетным обстрелам израильской территории.

Министерство здравоохранения администрации ХАМАС сообщило, что с начала последней конфронтации жертвами действий израильских военных стали 53 жителя сектора. Среди них, по утверждению палестинской стороны, 14 несовершеннолетних и три женщины. Также сообщается более чем о 320 раненых. В Израиле сообщается о 6 жертвах: трех женщинах, девочке, мужчине и одном из пассажиров обстрелянного джипа, пишет NEWSru.co.il.