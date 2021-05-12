Конфликт между Израилем и Палестиной, обострение которого отмечается в последние дни, не затихает. По оценке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с вечера 10 мая по утро 12 мая из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено в общей сложности около 850 ракет. Как пишет NEWSru.co.il, целями ракетных атак были гражданские и военные объекты и жилые кварталы. Жертвами обстрелов стали пять человек, десятки получили ранения.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в результате удара по зданию в городе Газа были ликвидированы двое руководителей военной разведки ХАМАС. Убиты глава отдела безопасности военной разведки ХАМАСа Хасан Кауги и его заместитель Уаиль Иса (родной брат главы контрразведки ХАМАСа Маруана Исы).

Также ЦАХАЛ атаковал дома, принадлежащие лидерам боевиков ХАМАС. Удары были нанесены по домам "бригадного генерала" Басама Исы в городе Газа, "бригадного генерала" Рафы Саламэ в Хан Юнисе и главы военной разведки ХАМАС Мухаммада Язури.

До этого сообщалось, что в ночь на 12 мая в районе Рамаль города Газа было атаковано высотное здание, в котором находились штаб-квартира разведки ХАМАС, штаб-квартира ХАМАС по планированию действий на Западном берегу и информационный отдел ХАМАС. "Перед атакой ЦАХАЛ предупредил мирных жителей, находившихся в здании, и дал им достаточно времени для эвакуации из здания", - сказано в официальном сообщении.

Один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус заявил, что за последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет. "По израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора", - сказал Конрикус, слова которого приводит РИА "Новости".

В связи с продолжающимся конфликтом в Тель-Авиве рассказали о пяти убитых и более 200 раненых. По данным СМИ, при последних обстрелах города Лод погиб ребенок.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает, что на западе сектора Газа жертвами израильской бомбардировки стали мать и двое детей, а в общей сложности с начала ударов погибли 35 человек, в том числе 12 детей, 223 человека получили ранения. Также сообщается, что силы сопротивления нанесли удары по аэропорту Бен-Гурион и объектам нефтяной инфраструктуры.