Сержант британской полиции Ник Бейли, занимавшийся расследованием химатаки с использованием "Новичка" в Солсбери, в результате которой были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, подал в суд на полицию Уилтшира, сообщает The Guardian.

"Наш клиент пережил травму, которая оказала разрушительное воздействие на его семью и вынудила его после более чем 18 лет верной службы оставить работу, которую он любил", - приводит газета слова адвоката Бейли Патрика Магуайра.

По информации издания, адвокаты Бейли направили запрос в полицию Уилтшира еще в 2020 году, однако никакого ответа о том, что участок признал вину, они не получили.

"Мы надеемся очень скоро прийти к соглашению с полицией Уилтшира, чтобы мистер Бейли и его семья могли продолжить лечение и жить дальше", - добавил Магуайр, которого цитирует "Интерфакс".

Ранее Ник Бейли рассказал, что чувствует "огромную вину" перед своей семьей, которая была вынуждена покинуть свой дом после того, как Бейли оставил там следы "Новичка". Сам полицейский длительное время испытывал страх. "Я помню, как чувствовал настоящую панику и страх перед неизвестностью, потому что я был отравлен этим нервно-паралитическим веществом и не знал, чем это закончится", - добавил он.

Хотя с момента отравления прошло три года, Бейли полностью не восстановился и продолжает принимать лекарства.

4 марта 2018 года 66-летний экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в британском Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Лондон заявил, что при покушении использовался яд семейства "Новичок", который разрабатывался в России.

Сотрудника полиции сержанта Ника Бейли госпитализировали с отравлением 4 марта 2018 года, когда полицейский посетил дом Скрипалей после их госпитализации.

14 марта Великобритания и США на заседании Совбеза ООН обвинили РФ в нарушении Конвенции о запрещении химоружия. Российская сторона категорически отвергла все обвинения, указав, что программ разработки "Новичка" не было ни в СССР, ни в России, а если подобный яд и был произведен, то его все равно уничтожили. В 2017 году Россия отчиталась об уничтожении всего своего арсенала химоружия под контролем ОЗХО.

Непосредственными отравителями Скрипалей Великобритания считает сотрудников ГРУ "Александра Петрова" и "Руслана Боширова" (настоящие имена Александр Мишкин и Анатолий Чепига). По мнению британцев, эти двое, впоследствии представившиеся в интервью RT "простыми туристами", нанесли на ручку двери Скрипаля "Новичок", а потом выкинули флакон духов "Premier Jour" Nina Ricci, в котором оно находилось, перепутав мусорный ящик с ящиком для пожертвований. В интервью "Боширов" и "Петров" заявили, что к покушению на Скрипалей непричастны, а в Солсбери приезжали якобы посмотреть на знаменитый "солсберецкий" собор.

Житель английского городка Эймсбери Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс 21 июня нашли флакон с "Новичком" и стали случайными жертвами отравляющего вещества. Роули выжил, но Стерджесс скончалась в больнице, так как побрызгала "духи" себе на запястья. Химатака могла привести и к другим жертвам, а для уничтожения следов "Новичка" британские власти проводили масштабные мероприятия. Так, биоочистка дома Сергея Скрипаля заняла 13 тысяч часов.

В феврале 2019 года было обнародовано имя третьего соучастника химатаки в Солсбери: им оказался офицер ГРУ Денис Сергеев.

После нападения Сергей и Юлия Скрипали не появлялись на публике. Российский МИД жаловался, что Великобритания не дает Москве принять участие в расследовании покушения и не сообщает об их судьбе. В июне прошлого года СМИ сообщили, что Скрипали могут переехать в Новую Зеландию и проведут остаток жизни под новыми именами, воздерживаясь от контактов с прессой, знакомыми и родными.