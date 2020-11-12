В результате авиакатастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Самолет совершал перелет из Амстердама в Куала-Лумпур

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MH17 plane crash | Public Prosecution Service

Журналисты, распространявшие фейки о сбитом Boeing MH17, работали под контролем и руководством ГРУ, говорится в совместном расследовании The Insider и Bellingcat. Это следует из взломанной переписки генерала Андрея Ильченко, помощника главы ГРУ Игоря Костюкова, и полковника ГРУ Сергея Чабанова, выставленная на продажу Telegram-каналом Black Mirror. Сотрудники ГРУ создавали и редактировали фейковые материалы совместно с группой журналистов проекта Bonanza Media, а также организовали для них поездку на Донбасс для съемок документального фильма, говорится в материале.

В начале 2019 года бывшая журналистка RT Яна Ерлашова и голландский блогер Макс ван дер Верфф основали медиа-проект Bonanza Media, посвященный публикации альтернативных версий катастрофы Boeing MH17. Еще до этого Ерлашова стала автором документальных фильмов, критикующих результаты официального расследования, а ван дер Верфф активно критиковал украинские власти и также отстаивал идею непричастности России к катастрофе.

Они открыли кампанию на Kickstarter по сбору средств для нового "независимого" документального фильма, обещавшего раскрыть "настоящую правду" о MH17, и, по их собственным данным, собрали чуть более 23 тысячи долларов за 18 дней от 67 анонимных спонсоров. По их словам, большая часть финансирования якобы поступила от голландских пользователей, а из России не поступило вообще ничего.

В течение следующего года команда Bonanza Media курсировала между Малайзией, Россией, восточной Украиной и Нидерландами, сняв серию документальных фильмов с участием неких "свидетелей" сбития MH17 украинскими истребителями и провела несколько пресс-конференций в Нидерландах и Малайзии. Интерес все эти расследования вызывали только у кремлевских СМИ, тогда как крупные медиа и родственники жертв их игнорировали.

Ситуация изменилась в январе 2020 года, когда представители Bonanza объявили, что получили "достоверную информацию, относящуюся к досье MH17, которая еще не была предоставлена ​​общественности". В последующие два месяца проект опубликовал серию "утечек" из Объединенной следственной группы (JIT), которые представляли собой документы со взломанных хакерами серверов, причем кремлевские СМИ и чиновники старались использовать вырванные из контекста цитаты для "разоблачительных" публикаций. По мнению The Insider и Bellingcat, за получением и распространением этих документов стояло Главное разведывательное управление ВС РФ.

Летом 2019 года, когда Ерлашова и ван дер Верфф завершили работу над своим документальным фильмом, они регулярно сообщали о своих планах полковнику ГРУ Сергею Чебанову и присылали ему, в частности, черновики статей и материалов для сайта Bonanza Media. Другие электронные письма в почтовом ящике полковника Чебанова свидетельствуют о том, что ГРУ проявляло особый интерес к Bellingcat и ее исполнительному директору Элиоту Хиггинсу, в отношении которого готовилась фишинговая атака.

В январе 2020 года Чебанов активно переписывался с Яной Ерлашовой, которая отправила полковнику фото нескольких паспортов, включая ее собственный, а также отправил скан паспорта Макса ван дер Верффа некоей Анне Сороке, работающей в МИД ЛНР: по мнению журналистов, ГРУ просило обеспечить команде Bonanza Media разрешение на съемки на Донбассе. При этом ГРУ не обращалось напрямую к ФСБ: журналисты не исключили, что кампания по дезинформации велась Минобороны независимо от других силовых структур. Сам ван дер Верфф отказался отвечать на вопросы об отношениях с ГРУ.

12 января того же года Макс ван дер Верфф разместил в Facebook пост о том, что он получил "заслуживающую доверия информацию" о сбитом "Боинге", которая требует дополнительной проверки, опубликовал реквизиты для желающих его поддержать и проанонсировал стрим, на котором обещал рассказать подробности. Обещанный стрим длился полчаса, но никаких подробностей Ерлашова и ван дер Верфф так и не озвучили.

Несколько дней спустя команда Bonanza Media прибыла на Донбасс, предварительно сделав серию звонков работникам ГРУ и представителям ДНР: в снятый ими материал вошли интервью с предполагаемыми "свидетелями атаки истребителей на MH17", хотя Минобороны уже отказалось от этой версии. Отсняв его, команда вернулась в Москву, а спустя 10 дней участникам проекта снова начали поступать звонки от их контактов из ГРУ. Первый из внутренних документов JIT был опубликован 1 февраля - на следующий день после одного из наиболее оживленных обменов звонками и текстовыми сообщениями.

В ноябре 2014 года на Первом канале вышел сюжет программы Михаила Леонтьева "Однако". В нем утверждалось, что Российский союз инженеров опубликовал доклад о возможных причинах крушения Boeing 777. Заинтересовавшийся докладом некий авиационный эксперт с 20-летним опытом Джордж Билт якобы написал письмо вице-президенту Российского союза инженеров Ивану Андриевскому, приложив к нему фото, на котором "отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла истребителя точно в кабину пилотов".

В самом письме Билта говорится, что пассажирский авиалайнер был сбит военным самолетом. "Сначала экипаж обстреляли из пушки, затем кабина была поражена ракетой "воздух-воздух", затем правый двигатель и правое крыло были поражены ракетой с тепловой системой самонаведения", - якобы написал эксперт. Блогеры довольно быстро обнаружили в сюжете большое количество несоответствий, а в самом снимке выявили фейк, изготовленный с помощью фоторедактора.

Сам Леонтьев также усомнился в существовании эксперта, однако блогер Илья Варламов выяснил, что человек по имени Джордж Билт существует, но не является профессиональным экспертом в расследовании катастроф. Билту, по его словам, понравился ранее опубликованный доклад "мистера Андриевского" по поводу катастрофы, и он решил поделиться с ним найденным в сети фото, не ожидая, что оно будет обнародовано. Билт принес извинения "всем людям, которых мог косвенно и ненамеренно ввести в заблуждение или разочаровать всей этой неожиданной историей".

В декабре прошлого года генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признал ошибкой сюжет об украинском истребителе, заявив, что телевизионщики "допустили ошибку, но не нарочно". Автор программы "Однако" Михаил Леонтьев, напротив, заявил, что сюжет изначально задумывался как интеллектуальная провокация.

"Никаких утверждений, что то, что мы говорим - правда, в сюжете нет. Какая же здесь ошибка? В сюжете нигде не сказано, что мы считаем это доказательством", - заявил телеведущий, добавив, что не считает сюжет ошибкой, "и то, что сейчас происходит, доказало, что я был прав". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что ошибка в телесюжете "вовсе не подрывает" доверия к государственному каналу. По его словам, вокруг столь резонансных тем "важно давать всю палитру версий, а не одну, как предпочитают делать многие западные каналы".