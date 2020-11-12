Секретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер объявил о том, что бюллетени, отданные в штате на выборах президента США, будут пересчитаны вручную, сообщил телеканал CBNC

Стоп-кадр видео Голос Америки / Youtube.com Телеканал отмечает, что такое решение принято на фоне растущего давления со стороны республиканцев, заявляющих о фактах нарушений в процессе голосования и неподобающей организации выборов

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Секретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер объявил о том, что бюллетени, отданные в штате на выборах президента США, будут пересчитаны вручную, сообщил телеканал CBNC.

Телеканал отмечает, что такое решение принято на фоне растущего давления со стороны республиканцев, заявляющих о фактах нарушений в процессе голосования и неподобающей организации выборов. "Это поможет выстроить доверие. Это будет и аудит, и пересчет одновременно. Это будет тяжело", - сказал Раффенспергер на пресс-конференции.

"Поскольку разница так невелика, потребуется полный пересчет вручную в каждом округе... Мы будем считать каждый листок бумаги, каждый бюллетень. Каждый законно поданный, подлинный бюллетень", - сообщил он. По его словам, власти рассчитывают уложиться в срок до 20 ноября.

Раффенспергер отметил, что его канцелярия расследует все случаи нарушения на выборах, и пока что никаких нарушений, имеющих массовый характер, не выявлено. Он также выразил уверенность в том, что голоса были подсчитаны точно.

К настоящему моменту поступили окончательные данные из 97 округов Джорджии, в которой насчитывается 159 округов. Пока представитель демократов Джо Байден лидирует с отрывом от президента США Дональда Трампа в 14,1 тыс. Голосов.

Между тем несколько советников Дональда Трампа считают, что он может перестать оспаривать результаты выборов, но не признает свое поражение даже после окончательного подсчета всех голосов, сообщает канал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Не ждите, что он признает. Он скажет что-то вроде: "Мы не можем доверять результатам, но я их не оспариваю", - сказал один из его высокопоставленных советников.

Часть советников Трампа, по информации телеканала, до сих пор верят в его возможную победу и продолжают поддерживать его попытки бороться, однако их количество постепенно сокращается. По словам других помощников президента, Трамп постепенно осознает тот факт, что результаты выборов не будут отменены. "Даже Трамп понимает, что вероятность изменения результатов практически равна нулю", - заявил один из его помощников.

По данным телеканала, многие сторонники президента прилагают усилия, чтобы убедить Трампа двигаться дальше. "В подавляющем большинстве случаев президент приходит к пониманию, что ему нужна стратегия, чтобы двигаться дальше", - сказал один из советников. В частности, сторонники Трампа призывают его принять участие во втором туре выборов в сенат Джорджии для укрепления своего влияния в Республиканской партии.

Ранее сторонники Дональда Трампа вышли на улицы по всей стране, чтобы выразить протест против итогов президентских выборов 2020 года после того, как кандидат от Демократической партии Джо Байден провозгласил свою победу. Демонстранты, выступающие за Трампа, устроили акции протеста в штатах Джорджия, Мичиган и Висконсин, где Байден был либо объявлен победителем, либо лидирует при подсчете голосов.

Так, около 200 демонстрантов собрались перед зданием Капитолия штата Джорджия в Атланте, чтобы выразить протест против результатов выборов, сообщает Atlanta Journal-Constitution. Среди людей в толпе была избранная член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. Она заявила, что Джорджия "не является голубым штатом". Грин также пообещала помочь Трампу оспорить результаты выборов.

Другие сторонники действующего президента США собрались в Гаррисберге (штат Пенсильвания), чтобы выразить протест против результатов выборов. Демонстранты также собрались в Мэдисоне (штат Висконсин) и в Сейлеме (штат Орегон). Демонстранты в Лансинге (штат Мичиган), согласно кадрам, сделанным репортером Guardian, молятся вместе. Они заявили, что не верят в поражение Трампа и что не могут доверять результатам выборов.