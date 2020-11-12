Президент РФ Владимир Путин попросил у президента Франции Эмманюэля Макрона помощи в производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом пишет французское издание Challenges со ссылкой на дипломатический источник. По информации издания, в ходе телефонного разговора 7 ноября Путин сказал, что необходимо наладить сотрудничество между российскими структурами и парижским институтом Пастера для производства препарата.

Макрон попросил российского президента дать ему время для ответа, чтобы обсудить этот вопрос с учеными. По словам собеседника издания, российская сторона уже несколько недель предлагает совместную работу над производством вакцины от COVID-19. "Это отражает их главную слабость: отсутствие производственных мощностей", - считает источник.

О телефонном разговоре между президентами России и Франции, в ходе которого обсуждалось налаживание связей российских производителей с Институтом Пастера, 7 ноября сообщал сайт Кремля.

По данным The Bell, вопреки обещаниям чиновников, что в России до конца года начнется массовая вакцинация населения, ни один производитель вакцины не готов ее обеспечить. Основная проблема заключается в том, что для массового производства вакцины нужно наладить процесс ее создания в биореакторах большого объема, с чем возникли сложности.

Об этом же в конце октября говорил и Владимир Путин. "Есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием определенного объема оборудования - "железа", что называется, - для разворачивания массового производства", - сказал президент.

Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V", разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была с помпой зарегистрирована 11 августа, о чем сообщил лично президент РФ Владимир Путин. Препарат стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. В безопасности вакцины сомневаются многие эксперты, которых не удовлетворили и опубликованные результаты российских исследований.

Россия начала производство вакцины в конце августа в виде флаконов по 0,5 мл. Московские власти уже подготовили 10 миллиардов рублей, которые потратят на закупку и массовую вакцинацию населения, передает радио "Свобода".

Летом в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявляли, что до конца года в России будет выпущено 30 миллионов доз для внутренних потребностей страны. Но уже в середине октября министр промышленности Денис Мантуров в интервью Bloomberg назвал эти обещания "нонсенсом". До конца года в России будут выпускаться сотни тысяч вакцин, но даже не миллион, считают опрошенные The Bell собеседники.

Тем временем в России появляются все новые сообщения о том, что некоторые участники испытаний новой вакцины заразились COVID-19. Среди них есть и медики, работающие в Алтайском крае. В оперштабе региона заявили, что заражение врачей произошло из-за особенностей вакцины: вакцинирование проводится в два этапа, с промежутком в три недели.

Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета, объяснили в оперштабе. Таким образом, у привитых медиков, как утверждают чиновники, просто не успел сформироваться иммунитет.

Российские власти при этом продолжают пиарить вакцину, убеждая весь мир в ее исключительной эффективности. 9 ноября американская компания Pfizer, сотрудничающая в деле разработки вакцины с немецкой BioNTech, сообщила, что их потенциальная вакцина от коронавируса во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность. Уже через два дня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) правительства РФ объявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной центром имени Гамалеи, по итогам промежуточных данных пострегистрационных исследований оказалась еще выше - 92%. Об этом сообщал "Интерфакс".

Однако мировые рынки на это сообщение не отреагировали. Из российских компаний, имеющих отношение к "Спутник V", вырасти на новостях об эффективности вакцины могли лишь бумаги АФК "Система", чья "дочка" "Биннофарм" является одним из пяти ее производителей. В моменте бумаги "Системы" дорожали на Мосбирже на 5%, но к вечеру рост скорректировался до 3,6%.

В то же время после сообщения об успешном испытании вакцины Pfizer нефть подорожала почти на 10%, индексы Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы. Дорожали почти все акции (котировки самой Pfizer подскочили на 17%).