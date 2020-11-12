a1plus / YouTube Полиция Армении разогнала митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, организованный партией "Сасна црер"

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Полиция Армении разогнала митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, организованный партией "Сасна црер". Как передает корреспондент "Интерфакса", силы спецназа очистили площадь Свободы в центре Еревана от демонстрантов, около 20 человек были задержаны.

Партия "Сасна црер" создана членами вооруженной группировки, летом 2016 года захватившей территорию полицейского полка в Ереване. Ранее представитель партии Ара Папян заявил на митинге, что "после подписания предательского соглашения по Карабаху Пашинян должен уйти в отставку, в противном случае народ и политические силы должны найти пути для его принуждения к отставке".

Как сообщалось, другая акция протеста с требованием отставки Пашиняна была организована 17 оппозиционными партиями на площади около института древних рукописей "Матенадаран".

Ранее в четверг стало известно о задержании десяти оппозиционных лидеров в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в Ереване с нарушением закона.

Внутриполитическая обстановка в Армении обострилась на фоне поражений, которые нанесли армии Армении вооруженные силы Азербайджана в Нагорном Карабахе. В условиях надвигающейся военной катастрофы премьер-министр Никол Пашинян был вынужден в ночь на 10 ноября подписать трехстороннее соглашение о прекращении огня при участии лидеров России и Азербайджана.

Детали перемирия еще предстоит согласовать, причем в этих переговорах активное участие принимает даже не Азербайджан, а Турция, которая активно поддерживала Баку с самого начала обострения конфликта в Карабахе. В рамках заключенного соглашения о прекращении огня, утверждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Армения обязалась вывести войска "с оставшихся оккупированных территорий Азербайджана", не входящих в Карабах. Кроме того, оставшаяся под контролем армян часть Нагорного Карабаха также считается территорией Азербайджана.

"Согласно соглашению, Армения до 15 ноября выведет войска из Кельбаджарского района, до 20 ноября из части Агдамского и Газахского районов, а до 1 декабря из Лачинского района. Все эти территории будут возвращены Азербайджану", - сказал Эрдоган.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не скрывает своего торжества. По его словам, соглашение о прекращении огня по сути является капитуляцией. Он назвал боевые действия в Карабахе "Отечественной войной" и сравнил успех азербайджанской армии с победой над Адольфом Гитлером во Второй мировой войне. Алиев также объявил о намерении потребовать у Армении контрибуцию.

Между тем Никол Пашинян настаивает на том, что подписанным им документом предусмотрено всего лишь прекращение военных действий. "Вопрос Карабаха как не был решен, так и не решен сейчас. И в этом плане наши действия еще впереди", - сказал армянский лидер.

Тем не менее в Армении многие расценили действия премьер-министра как предательство, а оппозиционные партии организовали акции протеста. Лидером одной из этих партий, "Отечество", является бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, выпускник академии ФСБ России, о чем сообщало агентство Araratnews.

Сведение политических счетов идет широким фронтом. На фоне гнева от военного поражения митингующие фактически выступили и против демократических преобразований в стране, на которых настаивал Пашинян. Так, 10 ноября протестующие в центре Еревана разгромили офис Фонда открытого общества (фонд Сороса). Эту некоммерческую организацию прокремлевские российские СМИ называли "антироссийской", а в Армении при Николе Пашиняне выходцы из фонда Сороса стали занимать высокие государственные посты.

"Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе", - написала летом главный редактор прокремлевского телеканала RT Маргарита Симоньян, обращаясь к армянским властям.

Симоньян предрекала, что Армения стоит на пороге войны и "само существование режима Пашиняна под угрозой". "После всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть", - добавила она.

Отвечая на претензию по поводу работы некоммерческих организаций, глава правительства Армении Никол Пашинян напомнил, что они начали работать много раньше его прихода к власти на фоне протестов в 2018 году. "Они были созданы в те времена, когда в России никто не сомневался в пророссийских стремлениях правительства Армении. Все эти организации были созданы во времена Роберта Кочаряна, времена Сержа Саргсяна. Если они были такие пророссийские, почему они не закрыли эти организации?" - отметил Пашинян. Его цитировало РБК.