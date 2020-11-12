Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с видеообращением к народу

Фото с сайта премьер-министра Республики Армения Выдвижение колонны миротворческого контингента ВС РФ в район сосредоточения в город Горис

Минобороны России / YouTube

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с видеообращением к народу, в ходе которого подробно ответил на вопросы, возникшие после подписания соглашения о прекращении военных действий в Карабахе. Видеообращение опубликовано на Youtube.

Так, Пашинян вновь заявил, что прекращения войны требовал в том числе Генштаб Армении, а продолжение войны грозило бы скорой потерей Степанакерта, Аскерана и Мартакерта, которые находились в тылу.

"После падения этих городов <...> более 20 тыс. наших солдат и офицеров оказались бы окружены войсками противника, перед перспективой гибели или плена. В этих условиях были бы неизбежны также падение областей Карвачара и Кашатаха, что привело бы к полной катастрофе", - заявил Пашинян. По его словам, при подписании он понял "вероятность своей гибели не только в политическом, но и физическом плане". "Но 25 тысяч жизней солдат важнее, думаю, и для вас тоже", - добавил он.

Отставку в такой ситуации он назвал дезертирством и попыткой "оставить решение на плечи другого", тогда как само решение должно было быть принято как можно скорее. От идеи "посоветоваться с народом" также пришлось отказаться, чтобы сведения об обстановке не стали известны противнику. "Я обещал обсудить с народом варианты урегулирования карабахского конфликта, а этим документом предусмотрено не решение этого вопроса, а всего лишь прекращение военных действий. Вопрос Карабаха как не был решен, так и не решен сейчас. И в этом плане наши действия еще впереди", - заявил Пашинян.

Он признал, что в первые дни войны армянское руководство надеялось переломить ситуацию "привлечением новых ресурсов и сверхчеловеческими усилиями", однако все это привело лишь к сдаче без боя 7 районов, включая Шуши. Теперь же миротворцы должны обеспечить безопасность границ Карабаха, так что жители поселений, находящихся внутри линии расположения миротворцев, должны вернуться в свои дома, а власти Армении и непризнанной НКР сделают все, чтобы создать условия для возвращения к мирной жизни. В этом отношении окончательное решение карабахского вопроса и вопрос статуса Карабаха приобретают принципиально важное значение.

"Наша первостепенная задача - восстановление в Армении атмосферы стабильности и безопасности, что является единственной гарантией обеспечения власти народа. Призываю всех наших соотечественников не поддаваться на провокации и объединиться вокруг правительства, которое решительно настроено нести свою ответственность за вывод страны из этой ситуации, в то же время гарантируя, что никто не отнимет принадлежащую народу власть. Наша страна имеет будущее, и мы должны сделать все, чтобы этот сложный опыт стал важным краеугольным камнем этого будущего. Мы должны всей нацией вынести уроки из наших ошибок", - заключил Пашинян.