www.president.gov.ua Заразившийся коронавирусом Зеленский госпитализирован

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Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский госпитализирован в клиническую больницу "Феофания" Государственного управления делами, там же находится руководитель его офиса Андрей Ермак, у которого тоже подтвердился COVID-19.

Оба находятся в изолированных палатах и продолжают работать по стандартному графику, рассказал "Украинской правде" советник Ермака Михаил Подоляк.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", - сообщил Подоляк.

По его словам, Зеленский не видится с семьей и коллегами, соблюдая строгий карантин. Его палата оборудована спецсвязью, с Ермаком он общается по телефону. Супруга президента перенесла коронавирус в июне. Позже Зеленский рассказал, что вместе с ней в больнице лечился и их сын.

О положительном тесте на коронавирус президент Украины сообщил 9 ноября. В июне он признался журналистам, что хотел специально заразиться, "чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо". По его словам, он предлагал такой вариант своей команде, но там решили, что это "перебор".

"Меня остановило одно: кто-то из наших сказал: "Слушай, скажут что это какая-то пиар-штука", - объяснил Зеленский, добавив, что семья бы его не простила и обвинила в сумасшествии, "и, в принципе, были бы правы".

За минувшие сутки на Украине выявили 11 057 новых случаев COVID-19 - это рекордный показатель. Общее число заболевших в стране за время пандемии составило 500 865. Скончались 9145 человек (+198 за сутки).