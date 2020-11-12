spring96.org Суд Ленинского района Минска приговорил к двум месяцам ареста 20-летнюю Марию Сафонову

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Суд Ленинского района Минска приговорил к двум месяцам ареста 20-летнюю Марию Сафонову, нанесшую на асфальт краской лозунг "Жыве Беларусь" ("Да здравствует Беларусь") и бело-красно-белый флаг независимой Белоруссии, сообщает правозащитный центр "Весна". Это почти максимальное наказание по уголовной статье об осквернении сооружений и порче имущества.

По версии следствия, на асфальт были нанесены "циничные надписи, оскорбляющие чувства граждан, демонстрирующие пренебрежение к нравственным ценностям, направленные на причинение вреда общественному порядку и общественной нравственности", пишет Tut.by.

Сафонова написала краской на асфальте и двери подвала во дворе дома на Балтийской улице в ночь на 7 октября. За два дня до этого во двор приехали неизвестные люди, которые под охраной вооруженных силовиков срезали с забора красные и белые ленты и написали на трансформаторной будке надпись "За Беларусь". По словам девушки, это и побудило ее нанести надписи.

На Сафонову пожаловалась в милицию жительница дома Ольга Забело, назвавшая фразу "Жыве Беларусь" и БЧБ-флаг "коллаборационистскими". До приезда милиции Марию удерживали волонтеры чата "Антивандал" и ударили ее, когда она попыталась пройти в подъезд. Сафонову продержали всю ночь в РУВД Ленинского района, а затем оправили в изолятор временного содержания на улице Окрестина.

По версии обвинения, основанной на словах Забело, девушка действовала в по предварительному сговору в составе группы лиц из восьми человек, при этом других подсудимых по делу нет. Задержанный вместе с Сафоновой молодой человек, с которым она познакомилась во дворе в ту же ночь, выступал в суде как свидетель.

Сафоновой вменили нанесение надписей не только на асфальте и дверях подвала, но также на урне и перилах, чего девушка не признает. По версии обвинения, она "снизила эстетические признаки указанных объектов". Общий размер ущерба оценен в 556 белорусских рублей (около 16,7 тысячи российских рублей). Большую часть этой суммы составляет компенсация за перекладку асфальта, хотя она еще не проводилась - надпись только закрасили.

В суде адвокат Сафоновой представила несколько экспертных заключений по поводу фразы "Жыве Беларусь" и бело-красно-белого флага. Так, специалисты Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук (НАН) пришли к выводу, что в выражении "Жыве Беларусь" отражена сущность внутренней и внешней политики государства, направленная на процветание Белоруссии и благополучие ее граждан. Оба слова в лозунге относятся к нейтральным, не являясь оскорбительными, циничными или неприличными.

Ученые отметили, что впервые фраза "Жыве Беларусь" встречается в стихах национального поэта Янки Купалы еще в 1905-1907 годах, а сейчас подобное "пожелание процветания своей земле, своему государству" содержится и в современном гимне республики в строчках: "вечна жыві і квітней, Беларусь!"

В заключении заведующего отделом генеалогии геральдики и нумизматики института истории НАН Алексея Шаланды о бело-красно-белом флаге отмечается, что это национальный символ белорусского народа, дважды имевший государственный статус - в 1918-1921 и 1991-1995 годах.

"Исторические национальные цвета являются культурным достоянием нашего народа, поэтому не могут иметь для кого-либо оскорбительное и циничное содержание. Наоборот, приписывание им подобных качеств является проявлением неуважения к белорусскому народу и потенциально направлено на разжигание межнациональной розни и политических конфликтов в нашем обществе", - считает Шаланда.