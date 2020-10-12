Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело на военного журналиста, администратора телеграм-канала WarGonzo Семена Пегова, сообщает "Интерфакс".

По версии азербайджанского следствия, Пегов в сговоре с вооруженными группировками проник на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики без каких-либо документов и вне зоны контрольно-пропускных пунктов, чем нарушил закон Азербайджанской Республики о государственной границе" и закон о государственной границе.

Кроме того, прокуратура утверждает, что располагает множеством видео, на которых Пегов призывает граждан России приехать в зону боевых действий, чтобы помочь армянской стороне, а также к нарушению территориальной целостности Азербайджана.

Согласно заявлению Генпрокуратуры Азербайджана, Пегов также на своей интернет-странице размещал материалы с призывом к гражданам РФ приехать в зону боевых действий в Нагорном Карабахе в целях "поддержания созданного на оккупированных территориях Азербайджана в результате военной агрессии Армении незаконного режима "Арцах".

В азербайджанском надзорном ведомстве также заявили, что российский журналист также публиковал материалы с призывами направленными против территориальной целостности Азербайджана.

Семен Пегов - российский военный журналист, администратор канала WarGonzo, он также публикует своим материалы на RT. Пегов находится в Степанакерте, который азербайджансц называют Ханкенди , он посетил и другие территории Нагорного Карабаха, которые азербайджанские власти считают оккупированными.

В России СК проводит проверку в отношении администратора телеграм-канала "Девичья башня" Садата Гулиева, который пожелал Пегову погибнуть при обстреле города Гадрут.