Chai2523 / DepositPhotos Коронавирус может жить на мобильных телефонах и банкнотах дольше, чем считалось

Chai2523 / DepositPhotos

Коронавирус способен сохраняться на сенсорных экранах мобильных телефонов и банкнотах практически до месяца при комнатной температуре. Об этом говорится в исследовании ученых Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, опубликованном на сайте медицинского журнала Virology Journal.

Как выяснили эксперты, коронавирус может оставаться заразным в течение значительно более длительных периодов времени, чем считалось. Так, при температуре плюс 20 градусов вирус оставался жизнеспособным на стеклянных поверхностях до 28 дней. Стекло было выбрано для изучения как материал, с которым часто контактируют люди, поскольку оно используется в том числе для сенсорных экранов телефонов, банкоматов и касс самообслуживания.

"Устойчивость к стеклу является важным открытием, учитывая, что устройства с сенсорным экраном <...> не подлежат регулярной очистке и поэтому представляют риск передачи SARS-CoV-2", - отметили ученые, призвав регулярно дезинфицировать свои смартфоны для профилактики инфекции.

Кроме того, коронавирус оказался устойчив и на виниловых поверхностях. Как указано в научной работе, винил применяется в качестве материала для защиты экрана мобильных устройств. На виниловой поверхности вирус остается заразным при температуре плюс 20 градусов тот же срок, что и на стекле.

Помимо стекла и винила выживаемость вируса с теми же результатами проверили на других непористых поверхностях: полимерных и бумажных банкнотах, нержавеющей стали. На пористом материале вроде хлопка коронавирус при той же температуре остается заразным на меньший срок. При повышении температуры срок жизни коронавируса сокращается. При плюс 30 градусах предметы из стекла и нержавеющей стали будут заразны до недели, винил и хлопок - до трех дней.

Между тем глава Федеральной врачебной палаты Германии Клаус Райнхард считает дезинфекцию поверхностей ненужным шагом. По его словам, которые приводит DW, передача коронавируса нового типа происходит исключительно воздушным путем, а не через загрязненные поверхности. "В связи с этим дезинфекция поверхностей, которую мы в настоящее время продолжаем очень интенсивно проводить, является бессмысленным и устаревшим подходом", - заявил он.

В марте ученые из Университета Гонконга назвали температуры, при которых новый коронавирус наиболее и наименее активен. Согласно исследованию, вирус долго остается высокостабильным при температуре около +4 градусов по Цельсию. При отсутствии дезинфекции его активность начнет снижаться только через 14 дней. При этом COVID-19 очень чувствителен к высоким температурам: при +70 С° он погибает в течение пяти минут. При +56 С° коронавирус проявляет активность менее получаса, при +37 градусах - не более двух дней, при температуре 22 градуса - около недели.