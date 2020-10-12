ВСЕ ФОТО Первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич

МВД Беларуси / YouTube По словам Казакевича, МВД обеспечивает общественный порядок и безопасность в стране

МВД Беларуси / YouTube "Если днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, то уже к ночи - баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет", - отметил Казакевич

МВД Беларуси / YouTube Минск, 6 сентября 2020 года

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Руководство белорусской милиции пригрозило применить боевое оружие для подавления протестов в республике.

"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц, и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Его комментарий размещен в телеграм-канале официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой в понедельник, а также на канале МВД в Youtube.

По словам Казакевича, МВД обеспечивает общественный порядок и безопасность в стране. "Мы отмечаем постепенное затухание протестного движения как по территориям, так и по массовости", - сказал он.

В то же время замминистра МВД считает, что идет радикализация протестов. Об этом якобы свидетельствуют акции в белорусской столице в минувшее воскресенье, 11 октября. "Если днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, то уже к ночи - баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет", - отметил Казакевич.

По его словам, власти "столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа". По мнению чиновника, "очевидно, что Белоруссию пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции".

Как сообщали в МВД, на акциях протеста в Белоруссии 11 октября были задержаны 713 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям 570 человек оставят под стражей. По данным министерства, всего в республике 11 октября прошло 25 акций, в них приняли участие 11 тыс. человек.

Акции протеста сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, силовики применяли спецсредства.

В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают официальные результаты выборов, которые считают сфальсифицированными.

Вопреки заявлению Казакевича про постепенную радикализацию протеста, которая якобы вынуждает силовиков браться за боевое оружие, сотрудники правоохранительных органов применяли жестокое насилие уже с первых дней уличного противостояния. Для подавления мирных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Уже в августе силовики применяли водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Позднее власти признали гибель трех человек. Один мужчина погиб непосредственно во время протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены 9-11 августа сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах, в том числе на улице Окрестина, многие мирные граждане подверглись пыткам. Десятки пострадавших обратились в связи с этим в ООН. Есть и свидетельства об изнасилованиях задержанных, совершенных силовиками.

Жестокость силовиков привела к еще большей консолидации общества вокруг требования смены политического руководства. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Хотя протесты и не привели к быстрому падению режима Лукашенко, однако в глазах международного сообщества он стремительно теряет свою легитимность. 24 сентября Евросоюз опубликовал заявление, в котором заявил, что президентские выборы 9 августа в Белоруссии не были ни свободными, ни честными, а их результаты сфальсифицированы. В заявлении также сказано, что инаугурация Александра Лукашенко, проведенная тайно, напрямую противоречит воле большей части населения Белоруссии, которая выражается в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах, не прекращающихся с момента проведения выборов.